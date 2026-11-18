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El Gobierno de Australia ha impuesto este miércoles una nueva batería de sanciones contra tres personas y cuatro organizaciones por su papel en la expansión de asentamientos israelíes en Cisjordania, ilegales bajo el Derecho Internacional, y abusos contra la población palestina en este territorio.

Las sanciones, que incluyen prohibiciones de viaje, se suman a las ya anunciadas por Canberra contra varios ministros, colonos y otras organizaciones israelíes, dado que "la rápida expansión de los asentamientos y la violencia por parte de los colonos están eliminando la posibilidad de una solución de dos Estados", según ha argüido la ministra de Exteriores australiana, Penny Wong.

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"Esto incluye el asentamiento E1, donde en las últimas semanas se han producido demoliciones y el desplazamiento de palestinos", ha dicho, antes de subrayar que "las personas y organizaciones sancionadas han participado activamente en la planificación, coordinación y establecimiento de nuevos asentamientos, lo que incluye la recaudación de fondos, el reclutamiento de voluntarios y la prestación de apoyo a colonos violentos".

Así, ha especificado que "por primera vez, las sanciones afectan a una empresa constructora involucrada en la edificación de asentamientos", al tiempo que ha recalcado que "las empresas australianas no deben presentar ofertas en licitaciones de construcción destinadas al desarrollo de asentamientos ilegales".

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"Al igual que en ocasiones anteriores, hemos adoptado estas medidas en coordinación con nuestros socios internacionales. Seguiremos evaluando conjuntamente la posibilidad de tomar nuevas medidas", ha adelantado Wong, quien ha reiterado el "firme compromiso" de Canberra con la solución de dos Estados como "única vía para lograr una paz y seguridad duraderas tanto para israelíes como para palestinos".

Entre los sancionados figura Daniella Weis, líder de la organización de colonos Nachala y defensora de la expulsión de población palestina de la Franja de Gaza. Asimismo, han sido sancionados Itamar Yehuda Levi y Eliav Libi, sobre quienes ya pesan sanciones de otros países, entre ellos Estados Unidos y Reino Unido, por sus acciones en Cisjordania.

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Las organizaciones sancionadas son el propio Movimiento Nachala, Hashomer Yosh --otra organización que apoya a colonos en Cisjordania--, Amana the Settlement Movement of Gush Emunim Central Cooperative Association Ltd --una organización de desarrollo de asentamientos-- y Eyal Hari Yehuda Company Ltd, propiedad de Itamar Yehuda Levi.