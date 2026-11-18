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Este martes 17 de noviembre se ha celebrado la IV edición de los Premios Dona2 de la Fundación Kike Osborne para reconocer valores como la solidaridad, la responsabilidad, el orgullo, la superación o la empatía, premiando en esta ocasión a rostros conocidos como Cruz Sanchez de Lara, Mari Carmen Maza -pareja de Álex Roca-, Raquel Perera o Verdeliss por su contribución a la sociedad a través de su firme compromiso con las causas sociales.

Liderando una vez más esta gala anual tan especial en la que se recaudan fondos para la Fundación Kike Osborne -en su labor para ayudar y mejorar la calidad de vida de familiares y cuidadores de personas con parálisis cerebral-, Fabiola Martínez, que orgullosa ha estado pendiente en todo momento del gran protagonista de la noche, su hijo Kike, que en enero cumplirá 20 años.

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Y como no podía ser de otra manera, demostrando que a pesar de su separación en 2021 continúan formando una familia, Bertín Osborne ha querido arropar a su exmujer y a su 'chicarrón' en esta velada inolvidable. A pesar de que tenía que grabar su programa en Sevilla -motivo por el que la venezolana no las tenía todas consigo de que pudiese acompañarles, al estar interrumpido el servicio de AVE entre Madrid y Andalucía-, el presentador no dudó en coger el coche una vez cumplidos sus compromisos laborales y viajar hasta la capital para estar al lado de Fabiola y de Kike y aportar su granito de arena para visibilizar la labor de la Fundación de la que es presidente de honor.

A su llegada -minutos antes de que comenzase la entrega de premios y cuando ya había terminado el photocall- el artista ha protagonizado un emotivo y cariñoso reencuentro con su exmujer, su hijo y también con Eugenia Osborne, la única de sus hijas que ha podido acudir a la gala, antes de tomar la palabra para dedicar unas emotivas palabras de agradicimiento a la venezolana con la voz totalmente quebrada.

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"Todo lo que nos están enseñando, todo lo que estamos aprendiendo, todo lo que nos han contado.. Quisimos de alguna manera decidir que algo teníamos que hacer. Lo único que quería decir yo, que por eso he salido, es que jamás en mi vida pensé hace 18 años que iba a ver esto así. Que iba a ver unos premios como estos, iba a ver las caras que veo, caras con ilusión y con agradecimiento", ha expresado, dirigiéndose directamente a Fabiola para decirle "la verdad que me emociona muchísimo, gordita, ver que lo has hecho especialmente tú. Muchas gracias".

"Yo llego aquí, siempre que vengo todos los años acabo llorando. Es gente más maravillosa, de verdad, te anima la vida, porque al final dice yo, ¿qué problema tengo? Yo no tengo ninguno. Mi Kike ya no es un problema, con lo cual, todo lo demás..." ha confesado emocionado ante las cámaras. "Fabiola es mi niña coño, ¿no voy a darle un abrazo fuerte?" ha expresado tras su cariñoso reencuentro con su exmujer, abandonando la gala apresurado porque tenía otro compromiso.

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Minutos después, Bertín hacía su aparición en la iglesia de San Fermín de los Navarros para asistir al funeral de doña Esperanza Sagüés Bescansa y, explicando que no pasará más de 24 horas en Madrid "porque mañana me voy a Sevilla", ha evitado revelar si aprovechará su viaje relámpago para ver a Gabriela Guillén y a su hijo David, dejando en el aire si será en Navidad cuando se producirá el ansiado primer encuentro entre el pequeño y el resto de sus hijos.

"Estoy bien, un poco resfriado, pero lo que estoy es agobiado porque hoy he hecho dos mil millones de kilómetros, ya no puedo más. Todo fenomenal, pero ya sabéis que ahora en navidades y antes de Navidades hay más trabajo que nunca y estamos todo el día de un lado para otro haciendo cosas, así que muchas gracias" ha zanjado, guardando silencio ante las preguntas de si podrá pasar parte de las fiestas con el niño.

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