18/11/2026 La madre y la novia de Antonio Tejado, María José García y Samara Terrón EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD

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Nueva polémica entre Antonio Tejado y su exmujer Alba Muñoz, madre de su hija Emma (14). Y es que tal y como ha revelado la andaluza, la madre y la actual pareja del sobrino de María del Monte, María José García y Samara Terrón, la habrían agredido, amenazado e insultado el pasado fin de semana cuando fueron a recoger a la niña a la puerta de su casa en un taxi.

Según su versión, la novia de Tejado la habría insultado y la habría intentado agredir con el bastón que utiliza su madre por sus problemas de visión en presencia de la pequeña, y tras vivir una situación que define como "horrible", habría decidido denunciar ante la Guardia Civil lo que sucedió, defendiendo que ella fue educada en todo momento y que incluso su actual marido tuvo que intervenir al ver la actitud agresiva de Samara y María José.

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Algo que ellas niegan, sosteniendo que no se bajaron del taxi en ningún momento y que habría sido Alba la que les insultó, asegurando que en los últimos tiempos está siendo muy inflexible con los temas de la niña, y que no entienden qué denuncia va a poner si fue ella la que se habría sobrepasado verbalmente.

Este miércoles Samara y María José han reaparecido ante las cámaras presumiendo de su buena relación a la llegada a la vivienda de la madre de Antonio y, aunque discreta y sin entrar en detalles, la novia del andaluz ha desmentido con la cabeza, gestos y suspiros que agrediese a Alba, la insultase, o la amenazase con el bastón de su suegra.

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"Yo no voy a hablar nada. No voy a aclararlo. Pero si ha denunciado se hablará donde se tiene que hablar" ha expresado tajante, asegurando que está tranquila y que no tiene miedo a lo que pueda pasar.

Respecto a cómo se ha tomado Antonio todo esto, Samara se ha limitado a revelar que "está", pero sí ha querido dejar claro que ella sigue apoyándole incondicionalmente y tan enamorada como el primer día.