Guardar

París, 18 nov (EFE).- La crisis de la vivienda se ha convertido en una preocupación generalizada en Francia, donde el 88 % de la población considera difícil encontrar alojamiento y seis de cada diez personas creen que su situación empeorará en los próximos años, según una encuesta realizada por el Instituto Francés de Opinión Pública (Ifop) y publicada este miércoles.

La encuesta, realizada entre 2.000 personas, revela un deterioro notable de la percepción del mercado inmobiliario entre la población, con un aumento de 13 puntos desde 2017 de quienes encuentran dificultades para acceder a una vivienda.

PUBLICIDAD

Un pesimismo que se acentúa de cara al futuro, pues el 59 % de los encuestados cree que la situación empeorará en los próximos años.

El estudio también muestra que esta cuestión podría tener un peso significativo en las elecciones presidenciales del próximo año en Francia.

Tres de cada cuatro encuestados consideran que los candidatos no son suficientemente conscientes de la gravedad de la crisis y que apenas hablan de la vivienda.

Sin embargo, el 69 % afirma que crisis de la vivienda influirá en su voto, una proporción que alcanza el 91 % entre los jóvenes de 18 a 24 años.

En ese sentido, más de ocho de cada diez encuestados esperan que el próximo presidente facilite el acceso a la vivienda a quienes se trasladan por motivos laborales o de estudio y simplifique los trámites para construir o rehabilitar inmuebles. EFE

PUBLICIDAD