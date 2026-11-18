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Redacción deportes, 18 nov (EFE).- El futbolista español Juan Mata, campeón del mundo y de Europa con la selección, que desde septiembre pasado se encontraba sin equipo, anunció este miércoles su retirada del fútbol profesional.

Mediante un vídeo subido a sus cuentas oficiales en las redes sociales, en el que literalmente cuelga sus botas, Mata puso así fin a una trayectoria que le ha llevado a equipos como el Real Madrid Castilla, el Valencia, el Chelsea, el Manchester United, el Galatasaray, el Vissel Kobe y finalmente el Western Sydney Wanderers y el Melbourne City.

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