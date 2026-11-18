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Roma, 18 nov (EFE).- El ministro de Defensa de Italia, Guido Crosetto, informó este miércoles que las inversiones en tecnologías contra la guerra híbrida sumarán hasta 7.000 millones de euros en los próximos años y apostó por la institución de un 'ciberejército' con al menos 5.000 expertos que controlen las redes e internet.

"Estamos en una nueva fase, más avanzada e insidiosa, cuyo objetivo es dividir a la sociedad, socavar la confianza de los ciudadanos en las instituciones e influir en la opinión pública con campañas de desinformación", alertó ante la Cámara de Diputados.

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El ministro compareció ante el Parlamento para abordar las últimas amenazas que ha vivido el país, como falsas alarmas bomba en escuelas o en aviones, lo que ha sido interpretado por el Gobierno de Giorgia Meloni como parte de una guerra híbrida contra Europa.

Crosetto urgió a crear una estrategia, junto con la oposición, que permita "adelantarse a estos ataques en vez de repararlos".

En su opinión, ya no cabe distinguir entre la guerra convencional y la "híbrida y cognitiva", es decir, la que combina ciberataques, desinformación o presiones económicas sobre un país o bloque.

"Ucrania lo demuestra. Las trincheras, los drones, los satélites y el espacio cibernético forman parte de la misma guerra", precisó.

Por ello indicó la necesidad de "definir el espacio cibernético nacional", crear un ejército de hasta 5.000 especialistas que lo 'patrullen' día y noche, protegerlos legalmente e instituir un centro de combate de la guerra híbrida a nivel nacional y de la Unión Europea (UE).

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Y recordó a los diputados que ya hay un proyecto de ley en tramitación en el Senado que recoge parte de estas recomendaciones.

En el plano financiero, el ministro de Defensa italiano explicó que los recursos para los sistemas de defensa contra la guerra híbrida se han más que cuadruplicado, pasando de los 126 millones de euros en 2019 a los 557 millones de euros en 2025.

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En el trienio 2026-2028 se han programado inversiones por cerca de 2.000 millones de euros y en los tres años posteriores la cifra aumentará hasta 7.000 millones, si se cuenta el programa 'G-Cap', dedicado al desarrollo tecnológico en este ámbito.

Los Estados, subrayó, deben protegerse especialmente de los efectos de la desinformación, canalizada por las redes sociales y facilitada por los avances en la Inteligencia Artificial.

"La autocracia controla las redes sociales dentro de sus propias fronteras y utiliza las nuestras, que son abiertas, para condicionar el debate y nuestra evolución del pensamiento. Las normas europeas existen, empezando por las relativas a los servicios digitales, pero deben aplicarse con rigor y hacerse más contundentes", avisó.

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Por ello consideró que los colosos de las redes sociales deben hacerse responsables de lo que ocurre en ellas.

"No tiene sentido que no exijamos a quienes ganan millones con las redes sociales que asuman algún tipo de responsabilidad por la manera en que estas pueden influir en nosotros, manipularnos o recopilar datos sobre nosotros o nuestros hijos", opinó.

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Las palabras del ministro se producen ante el último año de la legislatura y el mismo día en que su partido, los Hermanos de Italia de Meloni, planteará con una enmienda la prohibición de las redes sociales a menores de 13 años y su limitación a adolescentes.