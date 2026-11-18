Guardar

Jerusalén, 18 nov (EFE).- La Fiscalía General de Israel ordenó paralizar la licitación del terreno del E1, una enorme parcela de tierra al este de Jerusalén en la que expandir las colonias ilegales en Cisjordania, hasta que se forme un Gobierno en el país, informó la ONG israelí Peace Now.

"La decisión impide que el Gobierno de transición, que perdió las elecciones, cree hechos irreversibles sobre el terreno al impulsar uno de los planes de construcción más peligrosos para el futuro de la solución de los dos Estados", indicó la organización en un comunicado enviado en la noche del martes, que alude al Ejecutivo en funciones de Benjamín Netanyahu.

PUBLICIDAD

Distintos medios israelíes confirmaron la noticia, sobre la que no se ha pronunciado publicamente la Fiscalía General.

El proyecto del E1, con el que el Gobierno de Netanyahu pretende aprobar la construcción de 1.234 viviendas en el centro del territorio palestino ocupado de Cisjordania, era una medida rechazada internacionalmente que había permanecido congelada décadas, hasta que el mandatario logró su aprobación en agosto de 2025.

PUBLICIDAD

Según Peace Now, la Fiscalía General tomó la decisión tras un encuentro con el Ministerio de la Vivienda a principios de la semana. La decisión establece que las órdenes de contención y moderación para aplicar decisiones con consecuencias graves también se aplica a la discreción del Ejecutivo entrante.

La organización asegura además que sacar adelante la licitación para la construcción de las viviendas en territorio ocupado "fue un movimiento acelerado antes de las elecciones", y que la Fiscalía estaba preocupada respecto a que conseguir elegir a un ganador de la licitación fuera utilizado como propaganda electoral por los miembros del Gobierno.

PUBLICIDAD

El ministro de Finanzas en funciones, el ultranacionalista y colono en Cisjordania Bezalel Smotrich, afirmó el año pasado al aprobarse el proyecto del E1 que este "entierra la idea del Estado palestino".

Ya entonces se estimó que la creación del proyecto podía provocar el desplazamiento de unas 3.000 personas que residen en el terreno al que Israel quiere expandir su ocupación ilegal en torno a una decena de comunidades beduinas palestinas.EFE