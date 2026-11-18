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San Juan, 18 nov (EFE).- El estudio de la organización puertorriqueña Movimiento Anansé reveló este miércoles que 36 % de las mujeres negras de Puerto Rico vive bajo el umbral de pobreza, cobran menos de 20.000 dólares anuales que es el sueldo mínimo del archipiélago caribeño, que en 2025 ocupó la posición 20 como territorio más caro del mundo, según la plataforma Numbeo.

"Estos datos confirman que las mujeres negras sostienen activamente los procesos educativos y comunitarios de sus familias y del país, y que atender sus necesidades y las de las juventudes negras es indispensable para construir un Puerto Rico verdaderamente equitativo e inclusivo", subrayó en un comunicado Gloriann Sacha Antonetty Lebrón, fundadora de Movimiento Anansé.

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De acuerdo al análisis elaborado a partir de datos del 'American Community Survey' (ACS) 2023, el 35,8 % de las población femenina negra vive en la pobreza y entre las mujeres negras que trabajan a tiempo completo, el 30,5 % gana menos de 20.000 dólares y solo el 7,3 % logra ingresos de 65.000 dólares o más.

La organización sin ánimo de lucro que realizó el estudio, afirmó que con estos datos pretende visibilizar las desigualdades e hizo hincapié en la necesidad de reclamar políticas públicas a favor de la población negra.

La población residente de Puerto Rico se estimó en 3,1 millones de personas, de ellas el 7 % son negros y el 46,7 % tiene una mezcla de razas, según datos gubernamentales publicados el 1 de julio de 2025.

El ACS es una encuesta continua realizada por la Oficina del Censo de los Estados Unidos que recoge datos demográficos, sociales, económicos y de vivienda de la población estadounidense y de sus territorios.

Numbeo es una plataforma global que compara el costo de vida entre distintas ciudades del planeta y clasificó a Puerto Rico entre los 20 territorios más costosos del mundo por el alto precio de los servicios esenciales como la luz, el agua y la comida. EFE

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