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San Salvador, 17 nov (EFE).- El ministro de Justicia y Seguridad Pública de Haití, Patrick Pélissier, recorrió este martes las instalaciones del Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot) en El Salvador, símbolo de la lucha contra las pandillas del presidente Nayib Bukele, para conocer su funcionamiento, según informó el ministro salvadoreño de Seguridad, Gustavo Villatoro.

Pélissier participó en la II Conferencia Internacional sobre Estado y Democracia (CIED 2026), organizada por la Vicepresidencia de El Salvador que fue inaugurada el lunes y que concluyó este martes.

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El ministro Villatoro informó, en un mensaje en X, que sostuvo una reunión "estratégica" con su homólogo haitiano para "conocer de primera mano las acciones y resultados alcanzados bajo el Modelo Bukele".

Señaló que "como parte de esta agenda, el ministro haitiano hizo un recorrido por las instalaciones del Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), la cárcel de máxima seguridad donde se encuentran cabecillas y miembros de pandillas que durante años causaron daño a nuestra sociedad".

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"Como lo hemos mencionado, somos un libro abierto para países amigos que desean conocer nuestra experiencia en el combate al crimen organizado y tomar acciones para fortalecer la seguridad de su territorio y en la región", apuntó Villatoro en su mensaje en el que compartió fotografías del recorrido, al que no fueron convocados ni la prensa local, ni la extranjera.

Según el ministro salvadoreño de Justicia y Seguridad, "El Salvador es ahora un referente en materia de seguridad gracias a las políticas impulsadas por nuestro presidente Nayib Bukele y, bajo su directriz, estamos en la total disposición de apoyar a otros países en la lucha contra la criminalidad".

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La visita del ministro haitiano a El Salvador sucede en momentos en que tropas salvadoreñas se encuentran en el país caribeño para el combate de bandas armadas que aterrorizan a la población.

El presidente salvadoreño envió los soldados a Haití el mes pasado, con el pretexto de buscar a cuatro militares de ese país que formaban parte de la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF, por sus siglas en inglés) y que desaparecieron tras ser emboscados por una banda armada el 18 de octubre a las afueras de Puerto Príncipe.

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Hasta ahora se desconoce el paradero de los cuatro salvadoreños y al ser consultado por EFE sobre el tema, el vicepresidente de El Salvador, Félix Ulloa, reiteró esta semana que "el objetivo sigue siendo rescatar" a esos connacionales.

Sin embargo la operación se ha ido ampliando con la recuperación de zonas de la capital que estaban bajo dominio de las bandas armadas y ahora los haitianos, que apoyan a las tropas y agradecen a Bukele, quieren más y piden que los militares salvadoreñas empiecen a liberar las carreteras nacionales controladas por las bandas, que matan y violan sin control.

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Solo en los primeros nueve meses de 2026, al menos 4.595 personas murieron y 2.050 resultaron heridas en Haití, en un contexto en el que ante el despliegue de fuerzas de seguridad internacionales, las bandas han adaptado sus tácticas, denunció este martes la Oficina de la ONU para Derechos Humanos. EFE

(foto)