Guardar

París, 18 nov (EFE).- El expresidente chileno Gabriel Boric se ha incorporado a la Comisión Independiente para la Reforma de la Fiscalidad Corporativa Internacional (ICRICT), que promueve impuestos que graven a los multimillonarios y a las multinacionales, presidida por Jayati Ghosh y Joseph Stiglitz.

En un comunicado publicado este miércoles, la ICRICT destaca que Boric, que llegó al gobierno "impulsando reformas para construir un sistema tributario más progresivo y reducir la evasión", pasa a formar parte de este organismo como comisionado.

PUBLICIDAD

También subraya que al frente de la presidencia chilena "apoyó la colaboración entre los gobiernos de la región para que América Latina tenga una voz relevante en los procesos internacionales.

Boric afirma que "la desigualdad extrema no es una ley de la naturaleza, es el resultado de decisiones políticas y tiene graves consecuencias para la democracia".

Precisa que entra en este organismo con la intención de "fortalecer la capacidad de los estados y cumplir lo que la ciudadanía legítimamente demanda, que no es más que el valor del trabajo se distribuya equitativamente entre los trabajadores".

Stiglitz da una "cálida bienvenida" a Boric y, recordando su acción a las riendas de Chile, señala que "hacer que nuestro sistema tributario sea justo, lo que incluye asegurar que los más ricos paguen lo que les corresponde, no es solo un desafío técnico: exige voluntad política de los líderes para actuar".

PUBLICIDAD

El estadounidense, que es premio Nobel de Economía, avisa de que "la concentración extrema de la riqueza erosiona la cohesión social y pone en peligro la democracia" y de que "muchos multimillonarios han evitado pagar los impuestos que les corresponden. Por eso, quienes diseñan las políticas públicas y los líderes políticos deben trabajar juntos para asegurarse de que lo hagan".

Jayati, por su parte, considera que Boric "trae la convicción de quien enfrentó la desigualdad desde el Gobierno. Decidió participar en el diseño de las reglas tributarias globales en lugar de aceptar pasivamente una arquitectura centenaria que favorece a los privilegiados".

PUBLICIDAD

"Gravar a los súperricos no es una idea radical: es lo mínimo que una democracia le debe a su ciudadanía", añade la economista india.

La ICRICT se creó en 2015 con la idea de trabajar por "un sistema tributario internacional en el que los súperricos y las grandes multinacionales paguen lo que les corresponde".

Los otros comisionados son Valpy FitzGerald, Martín Guzmán, Kim Henares, Eva Joly, Ricardo Martner, Léonce Ndikumana, José Antonio Ocampo, Irene Ovonji-Odida, Thomas Piketty, Magdalena Sepúlveda, Wayne Swan y Gabriel Zucman.