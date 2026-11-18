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Saná, 18 nov (EFE).- Las fuerzas gubernamentales del Yemen afirmaron este miércoles que 142 rebeldes hutíes murieron en 746 ataques aéreos y terrestres contra posiciones insurgentes en las últimas 24 horas, lo que resultó también en la destrucción o inhabilitación de 72 vehículos y equipos militares.

El portavoz de las fuerzas gubernamentales yemeníes, Majid al Nuzaili, afirmó que estas operaciones incluyeron 21 ataques aéreos, 43 ataques con drones, 44 ataques con cohetes y 638 ataques de artillería como parte de la ofensiva "Amanecer del Yemen".

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Según el portavoz, entre los objetivos alcanzados se encuentran posiciones hutíes, fortificaciones, centros de mando, concentraciones de combatientes, vehículos y puntos desde los cuales se efectuaban disparos.

En Taiz, la tercera ciudad del Yemen sitiada por los hutíes desde hace semanas, las fuerzas gubernamentales y los combatientes de la Resistencia Popular repelieron ataques e intentos de infiltración en varios frentes, empleando aeronaves y drones para atacar posiciones y concentraciones de los insurgentes, añadió Al Nuzaili.

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Asimismo, agregó que continúan los enfrentamientos en los frentes de Marib y Al Yauf, descritos por el ejército como los accesos orientales a Saná, la capital controlada por el movimiento chií, así como sobre operaciones en el frente sur.

La ofensiva "Amanecer de Yemen" fue lanzada el 5 de octubre por fuerzas alineadas con el gobierno reconocido internacionalmente, tras importantes avances de los hutíes a lo largo de la costa yemení del mar Rojo, incluida la toma de Moca y de territorios cercanos al estratégico estrecho de Bab al Mandeb.

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La campaña tiene como objetivo revertir esos avances y hacer retroceder a las fuerzas hutíes desde posiciones clave tanto en la costa como en el interior del país, pese a que la campaña gubernamental ha enfrentado contratiempos a lo largo de la costa.

El 15 de noviembre, las fuerzas alineadas con el gobierno anunciaron su retirada de posiciones cercanas a Bab al Mandeb y Dhubab con el fin de reforzar las defensas en torno a Aden, al tiempo que aseguraron que mantendrían sus esfuerzos para contrarrestar el avance hutí y hacer frente a los combates en los alrededores de Taiz. EFE

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