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Sídney (Australia), 18 nov (EFE).- Australia anunció este miércoles una nueva ronda de sanciones contra tres individuos y cuatro organizaciones que asegura que están implicados en la expansión de asentamientos ilegales y abusos contra los derechos humanos de la población palestina en Cisjordania, medida que incluye por primera vez a una empresa constructora vinculada a estas actividades.

La ministra australiana de Exteriores, Penny Wong, informó de las medidas en un comunicado en el que precisó que las sanciones prohíben a ciudadanos y empresas australianas realizar operaciones comerciales o proporcionar apoyo financiero o de otro tipo a las personas y entidades afectadas.

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Los individuos y organizaciones sancionados participaron, según el Gobierno australiano, en la planificación, coordinación y establecimiento de nuevos asentamientos y puestos avanzados, así como en la captación de fondos, el reclutamiento de voluntarios y el apoyo a colonos violentos.

Wong advirtió de que la rápida expansión de los asentamientos y la violencia de los colonos están "extinguiendo la posibilidad" de una solución de dos Estados.

En particular, señaló la situación en la zona E1, donde se han producido demoliciones y desplazamientos de palestinos durante las últimas semanas.

La ministra recordó que los asentamientos israelíes en Cisjordania son ilegales conforme al derecho internacional y pidió a las empresas australianas que no participen en licitaciones para proyectos de construcción en esos territorios.

Las nuevas medidas, que incluyen también restricciones de viaje, amplían las sanciones que Australia ya había impuesto a ministros israelíes, colonos extremistas, asentamientos ilegales y otros grupos.

El pasado lunes, los ministros de Exteriores de Australia, Canadá, Italia y Reino Unido reclamaron a Israel que permita la entrada inmediata y sin restricciones de ayuda humanitaria en la Franja de Gaza, donde las primeras tormentas del invierno han agravado las condiciones de vida de los desplazados.

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Los cuatro países denunciaron entonces que unos 150.000 refugios y otros suministros esenciales permanecían retenidos en la frontera y exigieron la apertura de los pasos fronterizos.

Australia aseguró que ha coordinado las nuevas sanciones con sus socios internacionales y que seguirá evaluando posibles medidas adicionales, al tiempo que reiteró su compromiso con la solución de dos Estados como única vía para alcanzar una paz y una seguridad duraderas para israelíes y palestinos.

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El incumplimiento de las sanciones puede acarrear penas de hasta diez años de prisión y multas de hasta 910.000 dólares australianos (unos 557.000 euros). EFE