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Shenzhen (China), 18 nov (EFE).- El presidente ruso, Vladímir Putin, afirmó este miércoles que Asia-Pacífico se ha convertido en el "centro de la economía mundial" tras un "cambio tectónico", durante un discurso ante empresarios en la cumbre de la APEC, que se celebra en la ciudad china de Shenzhen (sureste).

"Hoy Asia-Pacífico se ha convertido en el centro de la economía global, en el principal núcleo industrial y tecnológico del planeta", declaró Putin, quien señaló que las economías de la APEC representan más del 60 % del producto interior bruto mundial y el 50 % del comercio mundial de mercancías.

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El mandatario destacó que los países asiáticos en desarrollo han pasado de ser una "fábrica del mundo", donde las empresas occidentales instalaban principalmente plantas de ensamblaje, a convertirse en "líderes del desarrollo global" y "motores de la innovación tecnológica". EFE

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