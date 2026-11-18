Guardar

Caracas, 17 nov (EFE).- La estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) informó este martes que se registró un incendio en el Centro Operativo Bare de la empresa mixta Petropiar -que comparte con la estadounidense Chevron-, ubicada en la Faja Petrolífera del Orinoco, que concentra cerca del 20 % de las reservas de crudo del país.

A través de un comunicado publicado en redes, PDVSA indicó que el incendio comenzó a las 20:30 hora local (00:30 GMT) de este martes en la "macrofosa de recepción de aguas provenientes del proceso de deshidratación de crudo, ubicada en el Centro Operativo Bare de la empresa mixta Petropiar", en el estado Anzoátegui (noreste).

PUBLICIDAD

"Un comité técnico especializado llevará adelante una investigación para determinar las causas del evento", indicó la empresa venezolana.

Igualmente, aseguró que los protocolos de respuesta se activaron para atender la situación, por lo que el incendio fue controlado y sofocado en su totalidad, sin que se registraran personas heridas "ni impactos en los procesos operativos y productivos".

El pasado 6 de octubre, PDVSA informó que tras una rotura de una línea de gas natural que alimenta las calderas de la Refinería Cardón, en el estado Falcón (noroeste), se produjo un incendio que fue "controlado rápidamente" por el personal de Respuesta y Control de Emergencia del centro de refinación.

PUBLICIDAD

PDVSA indicó entonces en un comunicado que el incidente no dejó trabajadores lesionados, afectaciones a terceros "ni daños mayores".

Asimismo, anunció una investigación de la que se desconocen los resultados oficiales.

En mayo pasado, la empresa informó del incendio en una plataforma petrolera ubicada en el Lago de Maracaibo (noroeste), el más grande del país suramericano, que dejó cinco trabajadores lesionados y un fallecido.

A través de un comunicado publicado en redes sociales entonces, PDVSA explicó que el incendio se produjo tras una explosión en la Planta de Compresión Lamargas, ubicada en el Bloque 5 del Lago de Maracaibo.

PDVSA también anunció en ese momento una investigación pero hasta la fecha no ha hecho públicos los hallazgos. EFE