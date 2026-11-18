Guardar

Madrid, 18 nov (EFE).-

Anulación de cobertura por cancelación del viaje:

PUBLICIDAD

Beirut.- El primer ministro de Irak, Ali al Zaidi, visita este miércoles Beirut, donde está previsto que se reúna con las principales autoridades libanesas y recorra Dahye, los suburbios del sur de la capital, bastión del grupo chií Hizbulá y una de las zonas más castigadas por los bombardeos israelíes del área metropolitana.

Nuevas coberturas:

Puerto Príncipe.- Segunda jornada de movilizaciones en Haití convocadas en contra del gobierno.

(foto)(vídeo)

Bruselas.- Eurostat publica el índice armonizado de precios de consumo para la UE y la eurozona, segunda lectura del dato de octubre.

(foto)(vídeo)

Berlín.- La Oficina Federal de Estadística de Alemania (Destatis) publica los datos trimestrales del mercado laboral alemán.

(foto)(vídeo)

Yakarta.- El Gobierno de Indonesia ha anunciado medidas para incrementar el valor de las empresas que cotizan en la Bolsa de Indonesia, como parte de un plan para impulsar el mercado de capitales.

(foto)(vídeo)

Tokio.- El ministro de Defensa de Japón, Shinjiro Koizumi, ha recibido este miércoles en Tokio a su homólogo indio, Rajnath Singh, antes del diálogo en el que también participarán los ministros de Asuntos Exteriores de ambas naciones.

(foto)(vídeo)

Shenzhen (China).- El presidente de Corea del Sur, Lee Jae Myung, vinculó este miércoles la relación con China a la paz y la estabilidad en la península coreana, durante un encuentro con el mandatario chino, Xi Jinping, en los márgenes de la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC).

PUBLICIDAD

(vídeo)

Shenzhen (China), 18 nov (EFE).- El presidente chileno, José Antonio Kast, celebró este miércoles que en la última temporada se enviasen a China casi 100 millones de cajas de cerezas, uno de los productos agroalimentarios estrella de su país.

(vídeo)

Shenzhen (China).- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aseguró este miércoles que buscará cooperar con China para aplicar la inteligencia artificial (IA) en hospitales mexicanos, tras visitar un centro de Shenzhen (sureste) que utiliza esa tecnología para diagnosticar y tratar enfermedades.

PUBLICIDAD

(vídeo)

Manila.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, saludó este miércoles en Manila a Imelda Marcos, viuda de Ferdinand Marcos, tras alabar la víspera a la pareja, que durante dos décadas lideró lo que se denominó como una "dictadura conyugal" en el archipiélago, marcada por torturas, asesinatos extrajudiciales y corrupción.

PUBLICIDAD

(vídeo)

Ginebra.- El proceso para elegir un nuevo director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para el mandato 2027-2032 comenzó este miércoles con una reunión de dos días en el que los siete candidatos al puesto, entre ellos la médica española María Neira, presentan sus respectivos programas.

PUBLICIDAD

(vídeo)

Madrid.- El fundador de Wikipedia Jimmy Wales tuvo la idea de esa enciclopedia colaborativa hace 25 años y ahora es una de las fuentes con las que aprende la inteligencia artificial, lo que a él le parece "bueno para el mundo". ¿Te imaginas una IA que solo se hubiera entrenado con Twitter?".

PUBLICIDAD

(foto)(vídeo)

Tokio.- Japón se prepara para el lanzamiento de 'Grand Theft Auto VI' (GTA VI), un videojuego que ha levantado expectativas enormes y batido récords de reserva, tras 13 años de espera.

(foto)(vídeo)

Madrid.- Juan Mata, jugador internacional campeón del mundo y de Europa con la selección española y que desde el pasado mes de septiembre se encontraba sin equipo, ha anunciado su retirada del fútbol profesional a través de un vídeo subido a sus cuentas oficiales en las redes sociales.

PUBLICIDAD

(vídeo)

alm/EFE

Si quiere conocer otros actos y acontecimientos informativos previstos para hoy o para cualquiera de los próximos 365 días, en España y en el mundo, ponemos a su disposición la Agenda Digital Mundial a la que se accede por Internet y que se actualiza al instante cada vez que EFE conoce una nueva convocatoria. Esta herramienta permite segmentar las previsiones según el interés del usuario.

PUBLICIDAD

Para más información sobre éste u otros productos, póngase en contacto con nuestro Departamento de atención al cliente en el teléfono + 34913467245 en horario continuo desde las 07.30 (GMT) horas hasta las 19.00 horas (GMT), o en la dirección electrónica clientes@efe.com.