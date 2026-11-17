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Kiev, 17 nov (EFE).- El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, celebró este martes la "operación sin precedentes" contra territorio enemigo que esta madrugada ha causado daños en el puente de Kerch, que conecta la península de Crimea en el mar Negro, que Rusia se anexionó en 2014, con el territorio continental de Rusia.

"Es el resultado de la séptima fase de una operación llevada a cabo durante varias semanas, desarrollada y coordinada por el Servicio de Seguridad de Ucrania junto con el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Ucrania", dijo Zelenski, que explicó que las fuerzas ucranianas fueron "destruyendo gradualmente" las defensas aéreas enemigas para despejar el camino hacia el puente.

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El presidente ucraniano explicó que en la operación se utilizaron distintos modelos de drones y misiles ucranianos como los Ruta, Palianytsia, Flamingo o Neptún.

Zelenski se refirió al puente como "el principal paso militar entre territorio ruso y nuestra ucraniana Crimea" y señaló que en fases anteriores de la operación se destruyeron también radares y otros instrumentos de guerra electrónica para hacer posible que se alcanzara el puente.

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"Hoy, en la fase clave, los drones Palianytsia tuvieron un rendimiento extraordinario, golpeando la sección de carretera del puente, mientras que los misiles Neptún, los drones ruta y los drones FP-5 golpearon la sección ferroviaria", especificó el presidente ucraniano.

Zelenski afirmó además que con misiles Flamingo se lanzó un "ataque de precisión guiada", y destacó que la comunicación del misil funcionó "de manera impecable hasta los segundos finales" del ataque.

El líder de Kiev afirmó que el ataque es una respuesta a los bombardeos rusos a sus infraestructuras civiles y recordó que Rusia ha rechazado todas las ofertas de alto el fuego que formula Ucrania desde hace más de un año.

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Añadió que las fuerzas rusas han atacado en múltiples ocasiones en las últimas horas, días y semanas puentes vitales para las comunicaciones ucranianas en ciudades como Zaporiyia, Dnipró, Kiev u Odesa, y agradeció su trabajo tanto al SBU como al Ejército y a los fabricantes de todas las armas empleadas en la operación.

Moscú, 17 nov (EFE).- Las autoridades rusas reconocieron este martes "daños estructurales" en el puente de Crimea tras el ataque efectuado por el ejército ucraniano, del que ha sido informado el presidente ruso, Vladímir Putin, quien se encuentra de viaje en China.

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"Se ha incoado un caso penal por atentado terrorista (...), las formaciones armadas ucranianas atacaron el puente de Crimea con aparatos no tripulados. Como resultado, se han producido daños estructurales", informó el Comité de Instrucción de Rusia en un comunicado en las redes sociales.