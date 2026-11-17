Guardar

San Juan, 17 nov (EFE).- El principal partido opositor de Guyana, Invertimos en la Nación (WIN, por sus siglas en inglés) solicitó este martes un permiso penitenciario para permitir que su líder Azruddin Mohamed, que se encuentra en prisión preventiva a espera de juicio en la cárcel de Lusignan, participe en la sesión del miércoles de la Asamblea Nacional.

"Se ha enviado una carta al presidente de la Cámara solicitando que el líder de la oposición pueda utilizar Zoom el miércoles, si fuera necesario", afirmó en una rueda de prensa la jefa de la agrupación política, Tabitha Sarabo-Halley sobre una misiva dirigida al líder de la Cámara, Manzoor Nadir.

PUBLICIDAD

El Tribunal Superior decidirá este miércoles si Mohamed puede quedar en libertad bajo fianza a la espera del resultado de una acusación penal relacionada con su acceso a las grabaciones de seguridad de la Policía sobre un tiroteo en el que estuvo implicado el jefe de inteligencia policial, Prem Narine.

"No ha sido declarado culpable de ningún delito, por lo que sigue siendo diputado. Sigue siendo el líder de la oposición y, según tengo entendido, deberíamos poder participar en las sesiones de la Asamblea Nacional", afirmó Sarabo-Halley.

Mohamed fue arrestado en dos ocasiones en octubre, la primera por un incidente con disparos y la segunda vinculada a la presunta obtención de grabaciones de cámaras de seguridad (CCTV) relacionadas con el mencionado incidente.

Mohamed, quien asumió el liderazgo de la oposición tras las elecciones de 2025, ha sido sancionado por Estados Unidos -junto con su padre- debido a acusaciones de fraude y lavado de dinero. Las audiencias de extradición, que comenzaron en octubre del año pasado, continúan en los tribunales de primera instancia de Guyana.

PUBLICIDAD

En agosto pasado, Mohamed fue detenido temporalmente por volar un dron cerca de la residencia privada del presidente de Guyana, Irfaan Ali, y se le confiscó su lancha rápida después de que regresara de una actividad política realizada fuera de Georgetown. EFE