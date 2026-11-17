Guardar

Jerusalén, 17 nov (EFE).- El pleno de la Knéset (Parlamento israelí) eligió este martes por la noche al diputado Matan Kahana, del partido Yashar! (¡Recto!), como nuevo presidente de la Cámara, en una votación que otorga a la oposición el control de la agenda parlamentaria y supone un revés para el Likud de Benjamín Netanyahu.

Kahana sustituye en el cargo a Amir Ohana, del Likud, tras recibir 66 de 120 votos a favor y a raíz de una propuesta impulsada por el bloque opositor encabezado por Gadi Eisenkot, que busca hacerse con el dominio de las iniciativas parlamentarias antes de la formación del nuevo Gobierno.

PUBLICIDAD

La elección permite al bloque opositor controlar el orden del día de los plenos y autorizar la tramitación de propuestas legislativas, además de dirigir las sesiones y las votaciones. EFE

(vídeo)