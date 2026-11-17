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Asunción, 17 nov (EFE).- El técnico de la selección de Paraguay, Gustavo Alfaro, aseguró este martes que la Albirroja ha terminado "un año hermoso" e "histórico", marcado por su retorno a la Copa Mundial de EE. UU., Canadá y México, donde alcanzó los octavos de final, y cuatro triunfos seguidos en amistosos de la fecha FIFA.

"Se termina un año hermoso, un año histórico y que creo que está lejos, por lo menos para mí, del techo que uno pretende", dijo Alfaro en una conferencia de prensa desde Singapur, luego de que el conjunto paraguayo venciera por 2-1 a Japón.

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Desde su participación en el Mundial de Norteamérica, donde se ubicó entre las 16 mejores selecciones del torneo, Paraguay encadenó victorias en partidos amistosos frente a Japón (2-1), Singapur (1-4), Bolivia (0-2) y Colombia (0-1).

Alfaro remarcó que esas victorias "son consecuencia de la confianza que adquirieron los jugadores después de la cita mundialista", algo que, consideró, quizás les da la "frescura para saber que tienen potencialidades para ganar cada partido por más complejo que sea".

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"Tenemos mucho trabajo por delante", reconoció, sin embargo, el técnico argentino de 64 años, al señalar que hay que "mejorar mucho", por ejemplo, en la tenencia de la pelota, que consideró el "déficit" del equipo.

El estratega asumió la conducción de la selección paraguaya a mediados de 2024, cuando el equipo afrontaba una crisis de resultados en las eliminatorias sudamericanas para el Mundial que organizaron Estados Unidos, México y Canadá.

Bajo su mando, la Albirroja enderezó el rumbo y se hizo con una de las seis plazas directas a la Copa del Mundo, en la que eliminó a la cuatro veces campeona Alemania en tanda de penaltis en los dieciseisavos de final, si bien tropezó 0-1 en los octavos ante Francia.

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Estos resultados respaldaron la continuidad con la Albirroja del técnico argentino, quien renovó su contrato hasta 2030. EFE

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