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Shenzhen (China), 17 nov (EFE).- Estados Unidos y China negocian un acuerdo de prevención de crisis militares antes de la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), aunque los avances son lentos debido a las diferencias en el seno de la Administración estadounidense, informó el South China Morning Post.

Según fuentes anónimas citadas por el rotativo hongkonés, ambas partes están intentando pactar un memorando de entendimiento de comunicación y prevención de crisis en el ámbito militar, una iniciativa planteada por Pekín tras la visita de Estado del presidente chino, Xi Jinping, a Washington el pasado septiembre.

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Sin embargo, tres fuentes indicaron que hay diferencias de opiniones sobre el alcance del documento entre el Pentágono, la Casa Blanca y el Departamento de Estado.

Una de las fuentes señaló que Pekín estaba interesado en cerrar el memorando, pero que la parte estadounidense parecía dividida internamente en torno a si comprometerse con China con un nivel de ambición "mínimamente útil".

"Esto ya ocurrió con este asunto en la cumbre de la Casa Blanca (de septiembre)", agregó la fuente.

Estados Unidos y China celebraron a principios de noviembre una reunión de dos días del Grupo de Trabajo sobre Comunicación y Prevención de Crisis, en un contexto marcado por la intensificación de los contactos militares entre Washington y Pekín en los últimos meses.

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"El Departamento de Guerra continuará impulsando las conversaciones con el Ejército Popular de Liberación (EPL, Ejército chino) sobre cuestiones clave de defensa en los próximos meses", indicó el Pentágono en un comunicado difundido tras dicho encuentro.

La negociación del documento se produce en la antesala de la cumbre de líderes de la APEC, que se celebrará los días 18 y 19 de noviembre y a la que está previsto que asista el presidente estadounidense, Donald Trump. EFE

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