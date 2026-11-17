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Bruselas, 17 nov (EFE).- La Comisión Europea ha mejorado este martes su previsión de crecimiento económico para la eurozona al 1,2 %, tres décimas más de lo calculado previamente, a pesar de la elevada inflación derivada de los precios energéticos y gracias en parte al despegue del PIB alemán.

El comisario de Economía, Valdis Dombrovskis, ha presentado las Previsiones de Otoño del Ejecutivo comunitario, en las que este subraya que la economía europea se comportó "mejor de lo esperado" hasta septiembre y "está lista para seguir expandiéndose".

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Así, la previsión de Bruselas para la zona euro en 2026 pasa del 0,9 % que calculó en mayo al 1,2 % que prevé ahora, una tasa de crecimiento del PIB que se mantendrá en 2027 y que aumentará al 1,3 % un año después.

El conjunto de la Unión Europea experimenta una tendencia idéntica, con un crecimiento del PIB esperado del 1,4 % este año (también tres décimas más que el cálculo anterior) y el próximo, mientras que la expansión en 2028 será del 1,5 %.

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"La economía global y el comercio siguen expandiéndose y la fuerte inversión en IA ayuda a impulsar la demanda de exportaciones europeas", ha relatado el letón, quien sin embargo, ha advertido del "alto grado de incertidumbre" que domina las proyecciones, en especial por el conflicto en Oriente Medio al que se suman otros riesgos potenciales en el sistema financiero o el entorno tecnológico.

El optimismo de Bruselas reside en unos primeros nueve meses del año que superaron las expectativas gracias al mayor consumo y al "pronunciado" rebote de las exportaciones, frente a una inversión por debajo de lo esperado y unos hogares que han visto menguar su poder adquisitivo como consecuencia de los precios.

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La mayoría de los países vieron crecer sus economías por encima de lo previsto en el tercer trimestre, en especial Irlanda, Países Bajos, Italia y una Alemania para la que la Comisión prevé un crecimiento en 2026 del 1,3 % frente al 0,6 % que calculó en primavera.

España repetirá como la economía con mayor crecimiento de su PIB entre las cuatro grandes, con una expansión esperada este año del 2,6 % (dos décimas más) y por delante del 1 % de Italia (cinco décimas más).

Las previsiones son más pesimistas para Francia, cuya previsión de crecimiento para este año cae a la mitad: del 0,8 % que Bruselas estimaba en mayo al 0,4 % que proyecta ahora.

A su vez, Dinamarca será el país con mayor crecimiento económico del bloque este año (4,5 %), seguido de Malta y Eslovenia (3,9 %), Polonia (3,5 %), Chipre (3,4 %), Suecia (2,8 %) y Bulgaria y Lituania (2,7 %); todos estos por delante del 2,6 % de España y también de Letonia.

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Después se encuentran Portugal (2,3 %), Estonia (2,2 %), Croacia (2,1 %), Alemania, Países Bajos, Chequia y Hungría (1,8 %), Finlandia (1,6 %), Alemania y Luxemburgo (1,3 %), Italia (1 %), Austria y Eslovaquia (0,8 %), Bélgica (0,7 %) y Francia (0,4 %).

Irlanda (-0,4 %) y Rumanía (-0,3 %) son los únicos socios del club para los que Bruselas prevé una contracción al cierre de este año.

Sin embargo, el dinamismo que augura la Comisión tendrá lugar en un entorno de encarecimiento de los precios, con una inflación que cerrará este año en una media del 3,2 % de la eurozona y que apenas se moderará en 2027 (3,1 %), para después caer al 2,1 % en 2028, rozando ya el objetivo del 2 % que persigue el Banco Central Europeo (BCE).

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En el conjunto del bloque la inflación será ligeramente superior, con una tasa del 3,3 % en 2026 que bajará al 3,2 % en 2027 y al 2,3 % en 2028.

El alza del precio de la energía, especialmente de los combustibles, como consecuencia de la guerra en Oriente Medio, será el principal factor de empuje de los precios y llevará a la inflación a alcanzar un pico por encima del 4 % interanual en algún punto entre 2026 y 2027, según auguran los servicios económicos europeos.

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Después, la inflación energética se moderará a lo largo del próximo ejercicio por una caída "gradual" del precio de los combustibles que compensará "con creces" el encarecimiento de la electricidad y el gas.

El precio de los alimentos, que "empezó a aumentar" en octubre, se "acelerará" por la energía, los fertilizantes y el impacto de las condiciones climáticas extremas del verano en los cultivos.

Bruselas, 17 nov (EFE).- La Comisión Europea mejoró este martes su previsión de crecimiento del PIB español hasta el 2,6 %, dos décimas por encima de su última proyección gracias al impulso que proporcionará la demanda interna y a pesar del conflicto en Oriente Medio, al tiempo que advirtió de que los principales riesgos para la economía están ligados a la escasez de vivienda.

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El Ejecutivo comunitario, sin embargo, eleva la previsión de inflación en nueve décimas, hasta el 3,9 % este año, debido a la subida de precios de la energía derivada de la situación geopolítica; y la de déficit público en dos décimas, al 2,6 % del PIB, por el impacto de las medidas adoptadas para paliar ese encarecimiento y las ayudas por las inundaciones en Andalucía y Extremadura.

Las previsiones macroeconómicas de otoño publicadas hoy vuelven a situar a España como la economía que crecerá entre las grandes del euro este año, por encima de Alemania (1,3 %), Italia (1,0%) y Francia (0,4 %), así como del 1,2 % de media en la eurozona.

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"A pesar del incierto entorno geopolítico y del lastre que suponen los elevados precios de la energía, la actividad económica seguirá boyante en 2026", apunta la Comisión, que proyecta que el crecimiento se modere después al 2,1 % en 2027, también dos décimas más de lo estimado en mayo, y al 1,9 % en 2028 conforme disminuyan las inversiones del fondo de recuperación poscovid y pierda ímpetu la creación de empleo.

El consumo privado y, en menor medida, la inversión serán los "motores del crecimiento" durante un periodo en el que "los principales riesgos" para la economía española tienen que ver, sobre todo, "con el posible impacto de los persistentes cuellos de botella en el mercado de la vivienda", de acuerdo el Ejecutivo comunitario.

"Un déficit continuado de oferta en relación con la formación de hogares mantendría elevadas las presiones sobre los precios y podría limitar cada vez más la movilidad laboral y la llegada de trabajadores. Al mismo tiempo, el aumento de los costes de construcción podría lastrar aún más la inversión residencial", explican.

En cuanto al mercado laboral, Bruselas prevé que "los importantes flujos migratorios de entrada, reforzados por la reciente regularización extraordinaria de migrantes" contribuyan a mantener la creación de empleo en 2026, pero espera que se pierda dinamismo en los dos años siguientes dado el menor crecimiento económico.

Así, mantiene que la tasa de paro bajará del 10,5 % el año pasado al 9,9 % en 2026 y al 9,6 % en 2027, la segunda más alta de toda la eurozona, solo por detrás se Finlandia.

España tendrá asimismo una de las tasas de inflación más elevadas del área del euro en 2026, ya que la Comisión Europea ha elevado al 3,9 % su previsión debido al encarecimiento de la energía y las presiones en los precios de los servicios.

En 2027 y 2028, el aumento de los precios debería moderarse al 3,3 % y el 2,3 %, respectivamente, conforme disminuye el efecto de los precios de la energía.

Bruselas prevé asimismo que el déficit público aumente del 2,4 % en 2025 al 2,6 % del PIB en 2026, dos décimas por encima de la estimación que hizo en mayo pasado.

Los servicios comunitarios atribuyen el aumento al coste fiscal de las medidas para aliviar el impacto del conflicto en Oriente Medio, como las reducciones del IVA o las ayudas directas a ciertos sectores, cuyo impacto cifra en un 0,5 % del PIB, así como al de las ayudas adoptadas tras las inundaciones en Andalucía y Extremadura, que añadirían otro 0,3 % al déficit.

La evolución "positiva" de los ingresos no llega a compensar esos gastos, añaden.

Para 2027, la Comisión Europea parte de un escenario sin cambio de políticas -dado que España no ha presentado borrador presupuestario por la convocatoria de elecciones- en el que el déficit público se reduciría al 2,2 % gracias al menor coste de las medidas de emergencia.

Esto, sumado a la mayor recaudación en impuestos y cotizaciones, debería compensar el aumento del gasto en defensa, pensiones e intereses.

La deuda pública, por su parte, bajará al 99,2 % del PIB este año, dejando atrás la cota del 100 % por primera vez desde 2019, y al 97,7 % en 2027.