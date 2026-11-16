Al menos 31 muertos en un accidente de tráfico en Burundi

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Nairobi, 16 nov (EFE).- Al menos 31 personas murieron en un accidente de tráfico ocurrido en el norte de Burundi, informó este lunes el presidente del país, Evariste Ndayishimiye.

"Con profundo pesar hemos recibido la noticia de un accidente de tráfico ocurrido ayer en la zona de Kabanga, comuna de Busoni, provincia de Butanyerera, el cual se cobró la vida de 31 ciudadanos y dejó a otros heridos", publicó Ndayishimiye en su cuenta de la red social X.

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Tras ello, expresó sus condolencias a las familias afectadas y deseó una "pronta recuperación" a los heridos, cuya cifra no especificó.

Según informes de la Policía citados medios locales, el accidente ocurrió el domingo cuando el conductor de un camión tipo Fuso, que transportaba a jóvenes del partido Consejo Nacional por la Defensa de la Democracia (CNDD-FDD), la formación gubernamental, experimentó un problema con los frenos del vehículo.

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Los agentes indicaron que 25 personas fallecieron en el acto y que otros seis heridos sucumbieron a sus heridas después de ser trasladados al hospital de Mukenke.

Este accidente se produce tras otro ocurrido el pasado jueves en la comuna de Giheta, en la provincia de Gitega (centro), en el que murieron cinco personas que viajaban en un vehículo de transporte público. EFE