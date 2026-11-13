Más de la mitad de los vueltos de United Airlines ya ofrecen la conexión wifi Starlink

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United Airlines ha anunciado que la conexión wifi de alta velocidad Starlink, gratuita para los miembros del programa MileagePlus, ya está disponible en más de la mitad de sus vuelos diarios, justo a tiempo para el Día de Acción de Gracias y el inicio de la temporada de viajes por las fiestas.

La aerolínea prevé que este servicio se ofrezca en casi el 64% de su operativa diaria a finales de 2026, mientras que las instalaciones estén completadas a finales de 2027, según un comunicado.

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United prevé transportar una media de más de 500.000 pasajeros al día en más de 4.800 vuelos diarios entre el 19 de noviembre y el 1 de diciembre. Se prevé que el viernes, 20 de noviembre, sea el día de mayor afluencia de viajeros antes de las fiestas, con más de 540.000 pasajeros, mientras que se espera que el pico de viajes se alcance el domingo 29 de noviembre, con alrededor de 600.000 pasajeros.

La compañía también ha anunciado recientemente importantes mejoras en su menú a bordo, con cajas de aperitivos nuevas, un menú de pedidos por adelantado ampliado en la cabina United Economy y nuevas opciones de menú en United Polaris.

Las aerolíneas estadounidenses American Airlines y Southwet también avanzan en la implantación de Starlink, mientras que Delta Air Lines se resiste como la única entre las cuatro mayores compañías.