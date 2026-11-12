Una patente de Microsoft contempla pagar a los usuarios por usar la GPU de su PC para entrenar modelos de IA

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Una solicitud de patente de Microsoft ha revelado un posible plan de la tecnológica para abordar la creciente demanda de computación para el entrenamiento de modelos de Inteligencia Artificial (IA), utilizando la GPU del dispositivo del usuario cuando no esté en uso, con la posibilidad de compensarle con un pago.

La solicitud de patente, titulada "microentrenamiento oportunista en dispositivos periféricos aprovechando GPU sobrante", se publicó el 5 de noviembre tras presentarla Microsoft Technology Licensing el 30 de abril de 2025, y en ella se detalla un sistema de entrenamiento de IA que aprovecharía los recursos de GPU disponibles de dispositivos de consumo, entre los que se encuentran desde equipos de 'gaming' y portátiles hasta 'smartphones'.

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Concretamente, cita los PC para 'gaming' como ejemplo de GPU infrautilizadas cuando el usuario no está jugando. Así, la propuesta de Microsoft a través de esta patente es dividir las cargas intensivas del trabajo de entrenamiento de modelos de IA en tareas ejecutables de menor tamaño que se pueden distribuir entre los dispositivos de los usuarios participantes en el programa.

El sistema planteado se encarga de adaptar el tamaño de cada tarea automáticamente para ajustarlo al dispositivo según su capacidad y la previsibilidad de su disponibilidad. En este sentido, la tarea se asigna cuando el dispositivo esté libre y, finalmente, se validan y agregan resultados.

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Para que el sistema pueda identificar si el dispositivo del usuario está libre para utilizarse, analizará datos como el uso de GPU o CPU, la memoria, la temperatura, el consumo, el ancho de banda y la cola de cómputo. Además, se contemplan límites de memoria autoimpuestos de como máximo el 80 por ciento del total, además de un margen de seguridad.

Por otro lado, el sistema también planta una puntuación de fiabilidad para cada equipo, que determinaría qué tareas se le pueden asignar y, si cae por debajo de un umbral, dejará de recibir tareas.

Cabe destacar que, según se explica en la patente, las tareas de carga de trabajo se reducirían o se detendrían cuando la temperatura del equipo se eleve o el usuario lance aplicaciones que exijan un mayor uso de los recursos del equipo. Es decir, que es un sistema flexible según el uso que se le esté dando al dispositivo.

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Con todo, en el texto de la patente se indica que el uso de la GPU del ordenador de un usuario implica la autorización expresa por su parte, con un registro del usuario para ceder su equipo. Asimismo, también se aclara que el sistema puede compensar a los dueños con créditos según la computación aportada. Es decir, que a cambio de prestar su dispositivo para este fin los usuarios podrían canjear los créditos por software gratuito, créditos de acceso al modelo entrenado, dinero o recompensas similares.

De momento, este sistema se ha planteado como una solicitud de patente que no está aprobada. Además, cabe destacar que no aborda el consumo de energía que se produciría al usar constantemente la GPU del usuario, y, aunque en este caso el sistema sí monitoriza métricas como el consumo eléctrico, la utilización, la memoria y la temperatura, no se responde al gasto extra que supondría para el usuario final.

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No es la primera propuesta proveniente de la industria para utilizar el hardware de los usuarios, y en este mismo año se han lanzado propuestas por parte de las 'startups' Far Labs y Evolving Edge para el pago por el uso de los dispositivos cuando no están utilizados para ejecutar tareas de inferencia de IA.