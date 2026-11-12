Un estudio corrobora que existió transmisión entre personas en el brote de hantavirus en un crucero

Guardar

Una investigación internacional con participación del Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) ha corroborado que existió transmisión de persona a persona en el brote de hantavirus Andes declarado el pasado mayo a bordo del crucero 'MV Hondius'.

El estudio, publicado este jueves en dos artículos en 'Science', ha estado coordinado desde la Escuela Icahn de Medicina Mount Sinai de Nueva York (Estados Unidos) y desvela que el virus causante del brote pertenecía a un linaje que lleva años circulando por Sudamérica.

PUBLICIDAD

La combinación de análisis de datos epidemiológicos y técnicas de secuenciación genómica ha permitido confirmar la transmisión entre personas y conocer la historia de la variante vírica implicada, pero no aclara dónde y cómo se produjo la infección inicial, que derivó en 13 personas contagiadas y tres fallecidas.

La cepa Andes, que circula de forma natural en algunas zonas de Argentina y Chile, puede transmitirse entre personas en determinadas circunstancias, a diferencia de la mayoría de hantavirus, que infectan a los humanos a través de la exposición a roedores con el virus.

PUBLICIDAD

Por ello, el brote planteó a la comunidad científica la pregunta de si las personas infectadas se habían visto expuestas de forma independiente antes de la salida o si el virus se había propagado entre las personas durante el viaje iniciado el 1 de abril en Ushuaia (Argentina).

El análisis de contactos documentados entre las personas, datos cronológicos de la infección y los resultados de la secuenciación del genoma del virus realizadas por Canadá, Francia, Países Bajos, Senegal, Sudáfrica, Suiza y España permitió reconstruir los posibles patrones de transmisión y respaldar la hipótesis de la transmisión entre personas en el buque.

PUBLICIDAD

Asimismo, el caso de un paciente que desarrolló síntomas el 31 de mayo, aproximadamente 60 días después de que el barco zarpara de Argentina, tras un contacto cercano y prolongado con otra persona infectada, terminó de confirmar el modo de propagación, ya que superaba al período de incubación utilizado para evaluar posibles infecciones contraídas antes de embarcar.

RELACIÓN CON UN LINAJE DE LA PATAGONIA

Esta investigación abrió la puerta a la posibilidad de desentrañar la historia genética del virus que había causado el brote. Para ello, se compararon las secuencias virales de los casos del crucero con muestras históricas y datos de vigilancia recopilados en Argentina.

PUBLICIDAD

Los resultados pusieron de manifiesto una estrecha relación genética entre el virus del brote y cepas de virus Andes detectados anteriormente cerca de Villa Meliquina, en el norte de la Patagonia, donde dos hermanos habían desarrollado un síndrome pulmonar por hantavirus en 2018.

En el momento de la comparación inicial, esas secuencias históricas representaban los parientes genéticos más cercanos conocidos del virus responsable de este brote. El trabajo científico continuó con el objetivo de conocer cuánto tiempo llevaba la variante circulando.

El análisis de casos históricos, datos epidemiológicos regionales y secuencias virales adicionales de la provincia argentina de Neuquén permitió identificar variantes del virus relacionadas en casos documentados entre 2018 y 2025, por lo que el linaje ya era conocido.

RECONSTRUCCIÓN DE LOS DOS PRIMEROS CASOS

Además, para intentar entender cómo llegó el virus al barco, se reconstruyó el itinerario de los dos primeros casos, una pareja que había viajado por Argentina, Uruguay y Chile antes de embarcar. Dado que ambas personas fallecieron antes de poder contar dónde pudieron verse expuestas, se recurrió a los registros de paso de fronteras, las visitas a lugares de observación de aves, la información de las autoridades regionales y la distribución geográfica conocida de los roedores portadores del virus Andes.

PUBLICIDAD

En un inicio, la ruta seguida por estas dos personas parecía ofrecer una posible explicación, al incluir la visita a una zona asociada al linaje del norte de la Patagonia. Sin embargo, esta visita se había producido demasiado pronto como para explicar la infección.

Siguiendo una nueva vía, se valoró si otras coincidencias genéticas en diferentes regiones visitadas por la pareja podían ayudar a revelar la historia evolutiva del virus, pero el trabajo no llegó a identificar dónde se había producido la infección inicial.

PUBLICIDAD

Los autores de la investigación, entre los que se encuentran las doctoras Maripaz Sánchez Seco y Anabel Negredo, han puesto en valor la cooperación internacional necesaria para conseguir estos hallazgos.

"Ningún laboratorio por sí solo habría podido contar esta historia. Algunos equipos conocían la historia del virus en Sudamérica, mientras que otros aportaban su experiencia en la investigación de brotes, el diagnóstico o el análisis genómico. Lo que marcó la diferencia fue nuestra capacidad para aunar esos conocimientos, cuestionar nuestros propios hallazgos y construir una imagen más sólida de lo que ocurrió", ha destacado el investigador principal en la Facultad de Medicina Icahn Mount Sinai de Nueva York, Gustavo Palacios.

PUBLICIDAD