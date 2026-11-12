Kast mantiene viaje a Asia y participación en APEC pese a paro de transportistas en Chile

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Santiago de Chile, 12 nov (EFE).- El presidente de Chile, José Antonio Kast, mantendrá su próximo viaje a Asia, pese al paro de transportistas que mantiene bloqueadas parcialmente por tercer día consecutivo las principales vías del país, confirmó este jueves el Gobierno.

Se trata de la primera gira por Asia que realiza el líder ultraconservador desde que llegó al poder en marzo pasado y el viaje incluye visitas a Vietnam, China y Japón.

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"El presidente tiene que cumplir con una agenda muy intensa y muy importante para el país en el Asia-Pacífico", indicó en declaraciones al canal Tele 13 el subsecretario del Interior, Máximo Pávez.

El mandatario, que viajará el viernes, también participará por primera vez en la cumbre de líderes del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), que tendrá lugar los días 18 y 19 de noviembre en Shenzhen, la ciudad con el crecimiento económico más rápido de China y el cuarto puerto más grande del mundo.

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Aunque no hay confirmación oficial ni se ha divulgado la agenda de Kast del viaje, medios locales dan por hecho que mantendrá un encuentro con Xi Jinping durante la cumbre.

Mantener el delicado equilibrio entre China, el principal socio comercial de Chile, y Estados Unidos, su mayor inversionista extranjero, es uno de los principales retos diplomáticos del gobernante chileno.

El viaje coincide con la huelga de pequeños y medianos camioneros y transportistas en protesta por el alza sostenida del precio de los combustibles y que está provocando bloqueos parciales de autopistas y disrupciones en las cadenas de suministro.

Desde la oposición, han criticado que Kast mantenga la gira en plena negociación contrarreloj entre el Ejecutivo y las organizaciones de transportistas y sin haber cerrado la crisis generada hace unas semanas tras la liberación de más de medio centenar de pederastas.

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"El presidente Kast no está dimensionando lo que está pasando en Chile. Las familias están ahogadas por el costo de la vida, los camioneros siguen movilizados, la economía está en recesión técnica y tenemos una crisis en Justicia que ha dejado a las víctimas esperando respuestas", indicó Flor Contreras, diputada del opositor Partido de la Gente (derecha populista).

La diputada y presidenta del izquierdista Frente Amplio, Gael Yeomans, indicó por su parte que Chile "necesita un presidente que se haga cargo de la crisis".

"Un Presidente que en medio de una crisis económica como la que vive Chile sale dos veces del país sin antes resolverla demuestra falta de conducción política", afirmó Yeomans, en referencia al viaje de Kast la semana pasada a España e Italia. EFE

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