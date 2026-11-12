El argentino Pablo Bouza, seleccionador de España, ya trabaja con la mente en el Mundial

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Mutxamel (España), 12 nov (EFE).- El seleccionador de España de rugby XV, el argentino Pablo Bouza, aseguró a EFE que los encuentros de la Copa de las Naciones le permiten "definir algunos puestos" del equipo nacional con la mente ya puesta en el Mundial de 2027 en Australia.

El técnico, que se encuentra concentrado junto a la selección en un resort de Mutxamel (Alicante, sureste de España), recordó que España aún debe afrontar ocho partidos, entre ellos uno de la 'Nations Cup' el sábado ante Chile (Butarque, 16.00 GMT), para cerrar una estructura de grupo que ya comienza a estar definida.

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"Contaremos con el grupo que está trabajando con nosotros, ahora se suma Gauthier Maravat, pero puede ser que llegue alguno más", explicó el argentino. "Nosotros cambiamos mucho de partido a partido por lesiones o permisos de los clubes, y la idea es comenzar a repetir el equipo de aquí al Mundial", avanzó.

Pablo Bouza admitió que, a pesar de que aún queda un año para disputar el Mundial, en la selección se notan las "ganas" y la "ilusión" que existen en los aficionados españoles tras 28 años sin disputar la competición.

"El año pasado teníamos presión por clasificarnos, pero ahora el objetivo es competir de la mejor forma en el Mundial. Tenemos un grupo lindo, con Fiyi, Argentina y Canadá", recordó el seleccionador, que destacó que la preparación será clave para afrontar tres partidos exigentes en sólo 12 días.

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Bouza reconoció que el duelo ante Argentina, selección de la que formó parte, será "especial", si bien prefiere enfocarse en la competición.

"Cada partido tendrá un objetivo y el reto es clasificar para octavos, aunque para eso debemos hacer las cosas muy bien", apostilló.

En cuanto al momento de forma del combinado español, el seleccionador señaló que alcanzó "un pico" cuando venció a Portugal y tuvo una buena "ventana" frente a Canadá y Estados Unidos.

"Los rivales ante los que estamos jugando son parejos. El otro día ganamos a Uruguay en un partido que se decidió al final. Estamos muchos equipos parejos", señaló Bouza, que valoró la importancia de disputar "amistosos de nivel".

"Nos viene bien jugar con Tonga dos veces y Fiyi y ahora con Samoa, porque son rivales ante los que no estamos acostumbrados a competir, aunque también es importante medirse a europeos de nivel, como Portugal, Países Bajos o Rumanía", dijo.

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En cuanto a la evolución de su equipo desde su llegada, Bouza aseguró que desde el primer día el grupo "entendió" su forma de jugar y que tiene claro el plan de los partidos, si bien precisó que "a veces sale y otras veces, no".

"El equipo debe ser fuerte en las formaciones fijas y el contacto y atacar en cuanto tenga la oportunidad, desde donde sea, con la habilidad de acabar las jugadas", subrayó el seleccionador.

Por último, el técnico destacó la comodidad con la que trabaja el grupo en las instalaciones de Bonalba Resort, donde lleva dos semanas concentrado: "Elegimos el lugar por su clima, pero también porque es importante para el equipo tenerlo todo, hotel, campos de rugby, salas y gimnasio, a mano", finalizó.

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