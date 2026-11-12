Asesinan a tiros a un empresario vinculado al oficialismo en el oeste de México

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Ciudad de México, 11 nov (EFE).- El empresario mexicano Eduardo Valdovinos, quien aspiraba a ocupar un cargo de coordinación dentro del partido oficialista Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), fue asesinado a balazos este miércoles durante un acto público en el estado occidental de Michoacán.

El ataque ocurrió en el municipio de Lázaro Cárdenas, donde Valdovinos había participado en una cabalgata, de acuerdo con los primeros reportes.

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Versiones recogidas por medios locales señalan que sujetos armados que viajaban en una motocicleta dispararon contra el empresario y posteriormente huyeron del lugar.

Hasta el momento, las autoridades no han precisado las circunstancias del asesinato ni el posible móvil.EFE