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América golea por 3-0 al Toluca y queda más cerca de las semifinales en México

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México, 11 nov (EFE).- El equipo femenino del América, campeón de la Liga mexicana de fútbol, goleó este miércoles por 3-0 al de Toluca en el partido de ida de los cuartos de final del torneo Apertura y quedó más cerca de las semifinales.

Jana Gutiérrez, la española Irene Guerrero y un autogol de Mitsy Ramírez sellaron el triunfo del América.

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América tomó ventaja con un gol en propia puerta de Ramírez en el minuto 6. A continuación incrementó su dominio, pero careció de contundencia para aumentar la ventaja, pese a la presencia de la la brasileña Geyse, líder goleadora.

En el comienzo de la segunda parte, el español Ángel Villacampa, entrenador de América, envió a la cancha a su compatriota Irene Guerrero, y pronto las Águilas comenzaron a aumentar la presión sobre sus rivales.

En el minuto 48, Gutiérrez aprovechó un tiro de esquina para aumentar de cabeza. Y en el 59 Guerrero selló la victoria al ejecutar un penalti.

Toluca tuvo la oportunidad de descontar en el minuto 74 a través de la sueca Sofia Jakobsson, quien estrelló el balón en el poste.

Con ventaja de tres goles, América visitará el próximo domingo a Toluca, que necesita fútbol y goles para cambiar la historia adversa.

Los cuartos de final comenzaron este martes con la victoria a domicilio de Tigres por 2-3 sobre Pumas.

Más tarde Pachuca chocará con Monterrey.

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