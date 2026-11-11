Óptica-optometrista señala que la elección de unas lentes progresivas debe considerar factores más allá de la graduación

Guardar

La óptica-optometrista y delegada de Formación de Alain Afflelou, Beatriz Simón, ha señalado que "dos personas con una graduación similar pueden necesitar lentes progresivas muy distintas", puesto que se deben considerar factores como la edad, la experiencia previa con gafas, la profesión, las actividades cotidianas y las demandas visuales específicas de cada usuario.

Las lentes progresivas permiten corregir la visión de lejos, intermedia y cercana en una sola gafa. Esta es una solución habitual frente a la presbicia o vista cansada, una evolución natural de la visión que suele aparecer a partir de los 40 o 45 años y puede dificultar tareas cotidianas como leer, trabajar frente al ordenador o cambiar el enfoque entre una pantalla y la carretera.

PUBLICIDAD

Simón ha detallado que una adecuada elección de estas lentes comienza con la graduación como punto de partida, pero debe ir más allá, dado que pueden presentar diferentes diseños, con distintas distribuciones de las zonas de visión y posibilidades de personalización.

En este sentido, quien trabaja varias horas frente al ordenador necesita una zona de visión intermedia especialmente cómoda, quien conduce con frecuencia puede priorizar un campo de visión lejana más amplio y quien alterna tareas de lectura, pantallas y desplazamientos requiere una solución versátil que acompañe ese ritmo diario.

PUBLICIDAD

También influyen gestos cotidianos y que pueden parecer menores, como consultar con frecuencia el móvil, cocinar siguiendo una receta, mirar el salpicadero durante la conducción, leer etiquetas en el supermercado o alternar entre una conversación presencial y una pantalla.

Por eso, Simón ha destacado la importancia de trasladar durante la revisión óptica cómo es realmente el día a día y en qué momentos se percibe mayor incomodidad visual.

TOMA DE MEDIDAS Y MONTURA

Junto a estos factores, es también crucial realizar una correcta toma de medidas, ya que la distancia interpupilar, el tamaño de la montura, su inclinación, la curvatura o la distancia entre el ojo y la lente influyen en el rendimiento de los progresivos. En este sentido, la elección estética de la montura debe ser supervisada por un profesional para asegurar la correcta adaptación de la lente.

PUBLICIDAD

La óptica-optometrista ha comentado que el temor a no adaptarse sigue frenando a muchas personas para optar por unos progresivos. Sin embargo, ha apuntado que durante los primeros días es habitual percibir una ligera sensación de movimiento lateral, cierta distorsión periférica o mayor necesidad de mover la cabeza para localizar la zona de visión adecuada, sensaciones que suelen reducirse progresivamente.

Entre las recomendaciones para facilitar la adaptación, Simón ha aconsejado utilizar las gafas de forma continuada, mantener una postura cómoda frente al ordenador, situar la pantalla a una altura adecuada y mover ligeramente la cabeza hacia el objeto que se desea enfocar. A la hora de bajar escaleras o conducir, ha señalado que las primeras veces se preste atención y se sigan trayectos habituales.

PUBLICIDAD