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Al menos seis personas han muerto y otras 19 han resultado heridas como consecuencia de un bombardeo ejecutado este lunes por aviones de combate de la coalición liderada por Arabia Saudí contra un edificio en construcción de la Corporación Pública de Telecomunicaciones en la provincia yemení de Hodeida (oeste), según han denunciado las autoridades instauradas por los rebeldes hutíes.

Según las informaciones recogidas por la cadena de televisión yemení Al Masirah, los equipos de rescate han recuperado hasta ahora seis cadáveres en el lugar, si bien los trabajos de búsqueda y rescate siguen activos para intentar localizar a otros desaparecidos, por lo que no se descarta que la cifra de fallecidos siga aumentando en las próximas horas.

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Este nuevo ataque tiene lugar después de que el Ministerio de Sanidad y Medio Ambiente vinculado a los rebeldes denunciara este mismo lunes la muerte de al menos doce civiles --entre ellos tres niños-- y heridas a otras 47 personas, incluidos tres menores y siete mujeres, en una oleada de bombardeos saudíes registrada en las últimas 48 horas contra las gobernaciones de Taiz, Saada, Hajah y Saná, así como en el distrito de la capital homónima.

En este sentido, el departamento sanitario de los hutíes ha subrayado que el balance acumulado de víctimas civiles desde el inicio de la última escalada militar atribuida a Arabia Saudí asciende ya a 1.421, de las cuales 450 son fallecidos y 971 han resultado heridas.

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Los hutíes lanzaron el 3 de septiembre una nueva ofensiva a gran escala en el oeste del país y han ejecutado desde entonces numerosos ataques con misiles y drones contra Arabia Saudí, en respuesta al apoyo de la coalición internacional encabezada por Riad a las operaciones militares de las autoridades yemeníes reconocidas internacionalmente, que lanzaron una contraofensiva en la que han obtenido pocos avances.