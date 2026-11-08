León XIV lamenta "profundamente" el tiroteo en Cracovia y llama a la concordia en el país

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Ciudad del Vaticano, 8 nov (EFE).- El papa León XIV ha expresado su "profundo pesar" por el tiroteo cometido un día antes en Cracovia en el que murieron seis personas y ha exhortado a seguir buscando "incansablemente" la paz en Polonia.

Así se lo ha hecho saber con un telegrama, como es habitual, el secretario de Estado vaticano, Pietro Parolin, al arzobispo e Cracovia, Grzegorz Ryś.

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"Su Santidad León XIV, profundamente apenado al conocer la noticia de las víctimas mortales y de los heridos causados por el tiroteo ocurrido en Cracovia, expresa su cercanía espiritual, en Cristo Resucitado, a cuantos se han visto afectados por esta tragedia", se lee en la misiva, publicada este sábado por la Santa Sede.

Y agrega: "Invocando la intercesión de la Bienaventurada Virgen María, Reina de Polonia, el Santo Padre implora el don de la esperanza cristiana para las familias profundamente afligidas por el dolor y se une a todos aquellos que viven estos días de luto".

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Por último, el pontífice, actualmente en Uruguay por un viaje que también le llevará a Argentina y Perú, imparte la bendición apostólica y "exhorta a perseverar incansablemente en la búsqueda de la paz y la concordia".

Ayer sábado un joven de 24 años y nacionalidad polaca irrumpió con un coche en la plaza mayor de Cracovia disparando indiscriminadamente a los viandantes antes de huir y ser abatido por los agentes de la Policía.

En el ataque murieron seis personas y otras quince resultaron heridas, cinco de ellas extranjeras.

Asimismo las autoridades polacas investigan en paralelo la muerte de la madre, la hermana y del padre del atacante, cuyos cadáveres han sido hallados sin vida en su domicilio. EFE