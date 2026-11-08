Dos muertos en un nuevo bombardeo israelí en el sur de la Franja de Gaza a pesar del alto el fuego

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Dos palestinos han muerto este domingo en un bombardeo israelí sobre la ciudad de Jan Yunis, en el sur de la Franja de Gaza, a pesar del alto el fuego formalmente en vigor desde octubre de 2025, unos ataques que se suman a la precaria situación de la población, afectada por graves inundaciones.

Fuentes médicas han informado de un ataque en el oeste de la ciudad de Jan Yunis cuando un dron ha bombardeado a un grupo de personas que estaban cerca de las Torres Taiba. Los fallecidos son una mujer y un hombre. Varias personas más han resultado heridas, según recoge la agencia de noticias oficial palestina, WAFA.

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Por otra parte, una estudiante universitaria identificada como Basma Atef al Saksak ha fallecido este domingo debido a la gravedad de sus heridas, sufridas en un bombardeo israelí sobre una tienda para desplazados dentro del campus de Jan Yunis el pasado martes.

El Ministerio de Sanidad gazatí ha afirmado en un comunicado que desde el alto el fuego se han documentado 1.610 muertos y 5.819 heridos a causa de los ataques israelíes. Asimismo, se han recuperado 849 cadáveres en zonas de las que se replegaron las tropas israelíes.

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La cartera ha destacado además que desde el inicio de la ofensiva lanzada por Israel tras los ataques del 7 de octubre de 2023 --que dejaron unos 1.200 muertos y cerca de 250 secuestrados, según el balance oficial de las autoridades israelíes--, se han registrado 74.640 muertos y 175.947 heridos, en medio de sus reiteradas denuncias sobre los ataques israelíes a pesar del alto el fuego.