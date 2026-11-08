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0-2. El Betis impone su pegada en Elche

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Elche (Alicante), 8 nov (EFE).- El Real Betis ha impuesto su pegada y ha derrotado este domingo en el estadio Martínez Valero al Elche (0-2), que sigue sin conocer la victoria como local en la presente temporada y que tuvo en su portero, el argentino Matías Dituro, a su jugador más destacado.

Tras un primer tiempo en el que el conjunto ilicitano fue superior, los cambios introducidos por Manuel Pellegrini en la segunda mitad dieron un nuevo impulso al Betis, que terminó decidiendo el encuentro a su favor en los últimos diez minutos con los goles de Riquelme y Marc Bartra.

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