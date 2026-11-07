Mar Flores se pronuncia sobre el perdón de Ana Obregón a Antonia Dell'Atte y confiesa si espera también una disculpa

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Mar Flores ha querido compartir su opinión sobre las disculpas públicas de Ana Obregón a Antonia Dell'Atte y la importancia de que las mujeres se apoyen entre sí. A las puertas de un nuevo capítulo en esta historia, la modelo ha atendido a la prensa y ha dejado clara su postura: "Creo que efectivamente entre mujeres hay que apoyarse". Preguntada por si le gustaría recibir también una disculpa por parte de Ana, Mar se ha mostrado cauta, aunque ha reconocido que sería un bonito gesto: "Yo creo que hay que esperar poco de las personas, pero sería algo muy decente que se hiciera". Asimismo, ha insistido en que siempre ha defendido la solidaridad entre mujeres, sean conocidas o anónimas.

Durante su intervención en el programa "Y ahora Sonsoles", explicó también qué sintió al escuchar a la actriz pedir perdón a Antonia. La modelo reconoció que la situación le hizo recordar algunas experiencias personales del pasado y que le habría gustado ver esa misma sensibilidad en otros momentos. En este sentido, hizo referencia a las vivencias que compartió hace años con Obregón y a determinadas situaciones que, según explicó, le resultaron especialmente dolorosas. Aunque dejó claro que prefiere no remover episodios que forman parte del pasado, sí aprovechó la ocasión para reivindicar la importancia de la empatía y de acompañarse entre mujeres, especialmente cuando se atraviesan momentos complicados.

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Uno de los recuerdos que compartió fue el de una celebración celebrada en 1999, a la que acudió Ana Obregón y en la que, según relató, se hizo referencia a ella a través de unas camisetas con la portada de una revista. Mar recordó con emoción las consecuencias que aquella situación tuvo también para su hijo Carlo, que atravesó una etapa complicada en el colegio. No obstante, aseguró que actualmente vive tranquila y que hay cuestiones del pasado en las que prefiere no profundizar.

Lejos de querer alimentar una nueva polémica, Flores reconoció que estaría encantada de que se produjese un acercamiento y de recibir unas disculpas por parte de Ana, ya que considera que sería un gesto positivo para ambas: "El perdón es siempre bienvenido, pero cuando se hace de corazón", comentó, dejando claro que no se trata de guardar rencor. Además, recordó que ella tampoco tiene inconveniente en pedir perdón o agradecer los gestos de quienes la han ayudado, como ocurrió en su día con el padre del hijo de Ana Obregón, a quien agradeció su ayuda para recuperar a Carlo en Italia. Ahora, Mar confía en poder dejar atrás las diferencias y dar paso a una etapa de mayor tranquilidad.

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