Justicia argentina investigará al exjefe de Gabinete Adorni por evasión de impuestos

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Buenos Aires, 6 nov (EFE).- El fiscal que investigó por irregularidades en su patrimonio al exjefe de Gabinete de Argentina, Manuel Adorni, concluyó este viernes que no hay pruebas suficientes para procesarlo por el delito de enriquecimiento ilícito y ahora se le investigará por evasión tributaria.

Adorni renunció a fines de junio a cuatro meses de iniciado un gran escándalo por la revelación de gastos suntuosos y no declarados, no compatibles con sus ingresos como funcionario público.

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Investigado por presunto enriquecimiento ilícito, el entonces jefe de Gabinete aseguró decenas de veces en medios y ante el Congreso no haber cometido delito alguno pero, en la práctica, no dio explicaciones detalladas de cómo hizo para afrontar esos gastos y retrasó durante meses la rectificación de su declaración jurada.

Finalmente, el pasado junio declaró ahorros por 500.000 dólares no declarados ante el fisco y amasados gracias a sus inversiones en criptomonedas, previo a su función pública, que comenzó al inicio de la gestión del presidente argentino, Javier Milei, en diciembre de 2023.

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Este viernes, la Fiscalía concluyó que la prueba reunida no permite corroborar de forma definitiva el relato de Adorni, pero tampoco permiten desacreditarlo.

En un fallo al que accedió EFE, el fiscal consideró que no puede descartarse que el capital de Adorni se haya formado entre 2014 y 2018 a través de la compraventa de criptomonedas, como alegó en su defensa.

"Tampoco pudo vincularse el monto por el que fue requerido con un acto, funcional, una contraprestación o una fuente ilícita asociada a la función", expresa el fallo.

Sin embargo, la decisión no constituye un sobreseimiento. La Fiscalía detectó posibles irregularidades tributarias y derivó la causa a un fuero económico, para que Adorni sea investigado por evasión.

La propia defensa, señala el fallo, admitió que parte de la información incorporada en las declaraciones juradas rectificativas constituía “materia antes no declarada” y que los ahorros familiares se conservaron por fuera del sistema bancario y “del radar de ARCA”. EFE

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