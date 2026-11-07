El PP critica que Sánchez no vaya al funeral religioso por las víctimas pero use al Papa cuando le conviene

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La portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, ha recriminado este sábado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que no vaya a a acudir al funeral por las víctimas el accidente ferroviario de Urda (Toledo) con el argumento de que no participa en ceremonias religiosas cuando, desde su punto de vista, él mismo ha utilizado "la Biblia, el catolicismo y al Papa" cuando ha convenido a sus intereses.

Así lo ha dicho en una entrevista a EsRadio, recogida por Europa Press, al ser preguntada sobre la ausencia del jefe del Ejecutivo en la ceremonia que tendrá lugar el próximo martes en la Catedral de Toledo y en la que el Gobierno estará representado por el vicepresidente primero, Carlos Cuerpo, y la ministra de Educación, Milagros Tolón.

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Según la también portavoz de campaña del PP, el hecho de que se trate de un acto religioso "es una excusa" que Sánchez también puso para no ir a los funerales por las víctimas del siniestro ferroviario de Adamuz (Córdoba). "Sánchez ha utilizado el catolicismo, al Papa y la Biblia y le ha dado exactamente igual", ha señalado.

UNA NUESTRA MORAL DEL PERSONAJE

Desde su punto de vista, el presidente del Gobierno debería "mostrar respeto" hacia la gente "que tiene cualquier tipo de confesión" y acudir a este tipo de actos porque, aunque España sea un país aconfesional, "la mayoría de los españoles se confiesan católicos".

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"Es evidente que no va porque no tiene ningún tipo de afecto ni empatía hacia las víctimas y porque piensa que electoralmente si alguien ahí le reprocha o le recrimina algo le puede venir mal. Es una muestra moral del personaje que no sorprende a nadie", ha remachado Muñoz.