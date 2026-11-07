Beatifican al fraile Augusto Ramírez, asesinado en la guerra interna de Guatemala

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Antigua (Guatemala), 7 nov (EFE).- El fraile franciscano Augusto Rafael Ramírez Monasterio fue beatificado este sábado en su natal Guatemala, exactamente 43 años después de su asesinato en pleno conflicto interno armado (1960-1996) por negarse a violar el secreto de confesión.

En una multitudinaria misa celebrada en un parque ecológico situado a unos 30 kilómetros al oeste de la capital guatemalteca, el cardenal mexicano José Francisco Robles leyó la Carta Apostólica suscrita por el papa León XIV, que declaró al religioso como "beato, valiente defensor de los más desfavorecidos y firme defensor de la dignidad humana".

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Robles describió al fray Augusto como "un pastor que prefirió el silencio fiel antes que la traición a su ministerio", y una "voz que hoy representa a todos aquellos hermanos y hermanas que, lastimosamente, corrieron su misma suerte, pero que con fidelidad y valentía, dieron testimonio vigoroso de la fe".

Nacido en 1937, el religioso ejerció como párroco de San Francisco el Grande en Antigua Guatemala, donde asistió a víctimas del terremoto de 1976 y a comunidades marginadas. En junio de 1983 fue víctima de secuestro y torturas militares tras atender en confesión a un campesino ligado a la guerrilla.

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Fray Guillermo Aníbal Carvajal, un franciscano que convivió estrechamente con el beato desde 1980, ofreció a EFE un testimonio sobre el acoso y la violencia extrema que sufrió Ramírez tras la intensificación de la persecución militar.

El religioso habló del ataque sufrido, en una fecha que no precisó, por el ahora beato en el municipio de Parramos, en el departamento (provincia) de Chimaltenango, ubicado a unos 13 kilómetros al noroeste de la parroquia en Antigua Guatemala.

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"Se lo llevaron a Parramos, fue torturado, su espalda quedó deshecha, con 64 quemaduras de cigarro y patadas a limpio por las costillas, y a las cuatro de la mañana lo fueron a dejar en el portón de San Francisco", dijo el religioso Carvajal.

Pese al acoso constante, el sacerdote permaneció en el país hasta el 7 de noviembre de 1983, poco después de su cumpleaños 46, cuando fue interceptado y ejecutado por fuerzas de seguridad en las afueras de la capital.

La sobrina del beato guatemalteco, Ana Morales Ramírez, compartió con EFE la profunda emotividad de la jornada tras culminar el arduo trámite ante el Vaticano, y rememoró la complejidad del proceso canónico.

"Ha sido difícil (...) Ha sido cuesta arriba pero aquí estamos, muy feliz y contenta", afirmó.

La feligresa Dora Marroquín, quien viajó desde Virginia (Estados Unidos) para la ceremonia, recordó al fraile como "un mentor que sabía comunicar lo que necesitábamos como jóvenes durante una época de conflicto interno que provocó mucho miedo".

El conflicto interno de Guatemala (1960-1996) concluyó con la firma de los Acuerdos de Paz tras dejar más de 250.000 muertos y desaparecidos. Con la beatificación, la reliquia del fraile será trasladada al Santuario de San Francisco el Grande para su veneración pública. EFE

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