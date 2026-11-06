El aeropuerto de Copenhague recibe nuevas falsas amenazas que la Policía investiga

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Copenhague, 6 nov (EFE).- El aeropuerto de Copenhague recibió este viernes nuevas amenazas, al igual que ya ocurrió la víspera, pero la Policía señaló que no existe ni ha existido ningún peligro para los viajeros y que investiga los falsos avisos recibidos desde el jueves, informó la Policía de la capital danesa.

La Policía de Copenhague informó sobre las 10.40 hora local (09.40 GMT) que estaba presente en el aeropuerto "en relación con las amenazas dirigidas contra el tráfico aéreo".

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Sin embargo, dijo, tras una evaluación inicial, que "no existe ni ha existido ningún tipo de peligro para los pasajeros ni para otras personas que utilizan el aeropuerto".

Tras finalizar las investigaciones dos horas después, la Policía reiteró que su presencia "ha tenido únicamente carácter preventivo, como medida de seguridad", pero que las amenazas no se han confirmado.

"Estamos investigando las nuevas amenazas siguiendo el mismo procedimiento que con las recibidas ayer (jueves), por lo que no disponemos de más información", añadió.

Ya el jueves, en medio de una importante oleada de amenazas de bomba contra más de una veintena de vuelos y aeropuertos europeos, el aeropuerto de Copenhague registró una incidencia identificada como una falsa alarma, lo que obligó a desplegar efectivos de la Policía y de las Fuerzas Armadas de Dinamarca especializado en desactivación de explosivos.

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La Comisión Europea ha activado un mecanismo de intercambio de información entre los Estados miembros de la UE ante las amenazas a los aviones, que este viernes también obligaron a retrasar al menos un vuelo de Lisboa a Roma. EFE