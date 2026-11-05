Olimpia conserva el liderato en Honduras tras humillar 8-0 a Juticalpa

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Tegucigalpa, 4 nov (EFE).- El Olimpia, que dirige el uruguayo Eduardo Espinel, humilló este miércoles por 8-0 al Juticalpa en el inicio de la decimotercera jornada del torneo hondureño Apertura, del cual sigue líder, mientras que Motagua, que se impuso 2-1 al Estrella Roja, saltó al segundo lugar.

De local en Tegucigalpa, el Olimpia no le dio libertades al Estrella Roja, que comenzó a perder el partido en el tercer minuto con gol de Jack Baptiste, cerrando el primer tiempo con una ventaja de 4-0.

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El Juticalpa, que tiene como timonel al colombiano John Jairo López, encajó los restantes cuatro goles en el segundo episodio.

El delantero Jorge Benguché se despachó con un triplete, mientras que el uruguayo dijo presente con otros dos goles para el Olimpia.

Edwin Rodríguez y Michael Chirinos redondearon la goleada a favor del Olimpia, que pudo haber sido mayor, de no ser porque finalizando el juego Yustin Arboleda falló un lanzamiento de penalti enviando la pelota por arriba del horizontal.

El resultado dejó al Olimpia en el primer lugar con 32 puntos.

El Motagua, dirigido por el español Javier López, ratificó el buen momento que atraviesa rescatando un partido que perdía y al final se impuso por 2-1 al Estrella Roja.

Los dirigidos por López tuvieron que multiplicarse en defensa en los últimos minutos debido el asedio del Estrella Roja en un intento por buscar al menos el empate.

El Estrella Roja se puso en ventaja finalizando el primer tiempo con anotación de Óscar Rosales, pero en la segunda parte Clever Portillo y Alejandro Reyes se encargaron de rescatar al Motagua dejando la pizarra 2-1.

Motagua, que hace dos jornadas era cuarto en la clasificación, hoy saltó al segundo lugar con 28 unidades.

En el primer juego de la jornada, Olancho y Universidad Pedagógica empataron sin goles.

La fecha continuará el jueves con los partidos Génesis-Real España, Choloma-Independiente y Marathón-Platense.

De ganar el Real España, que acumula 27 enteros, desplazará al Motagua al tercer lugar. EFE