La Asamblea Nacional francesa rechaza por unanimidad el presupuesto de 2027 en su primera lectura

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La Asamblea Nacional de Francia ha rechazado a última hora del miércoles, por 458 votos en contra y ninguno a favor, la primera parte del proyecto de presupuestos para 2027, la dedicada a los ingresos del Estado. Los votos negativos procedieron de todos los grupos parlamentarios, con la excepción de dos abstenciones.

Al no aprobarse esa primera parte, el texto en su conjunto se considera rechazado en primera lectura, según prevé el reglamento de la Cámara, por lo que la segunda parte, dedicada a los gastos, ya no se debatirá.

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La propuesta inicial del primer ministro, Sébastien Lecornu, contemplaba una inversión de 54.000 millones de euros y un déficit público del 5% del Producto Interior Bruto (PIB), pero las enmiendas presentadas durante la tramitación acabaron modificando el balance.

Tras el rechazo inicial en la Asamblea Nacional, el proyecto de ley continuará ahora su tramitación en el Senado. Fuentes del entorno del primer ministro francés restaron importancia al resultado y aseguraron que "tras la lectura en el Senado, llegará el momento del compromiso", según ha informado Franceinfo.

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Desde el equipo del jefe del Ejecutivo han recordado que este procedimiento supone "el escenario clásico" que se ha venido repitiendo en los últimos tres ejercicios presupuestarios y compararon esta primera fase con "un calentamiento" en el que cada formación marca sus líneas rojas y su agenda política, lo que acaba derivando en un texto inasumible en un primer momento.

Esta decisión parlamentaria llega en un contexto de alta tensión en el país galo y con la convocatoria este mismo jueves de grandes movilizaciones a lo largo de todo el territorio en protesta por la pérdida de poder adquisitivo, el encarecimiento de la vida y el deterioro de los servicios públicos.

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