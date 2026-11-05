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Eternia impulsa la innovación dentro de la industria funeraria.

PR Newswire

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TOLUCA, Mexico, 4 de noviembre de 2026

TOLUCA, Mexico, 4 de noviembre de 2026 /PRNewswire/ -- La creciente necesidad de espacio en las zonas céntricas de Toluca y el agotamiento de terreno en los cementerios tradicionales han impulsado la evolución hacia soluciones de arquitectura funeraria vertical. En este contexto de transformación urbana, la Torre Eternia cumple un año de operaciones sobre la avenida Miguel Hidalgo, en el Barrio de San Bernardino. El recinto de 11 niveles se posiciona como un modelo de vanguardia diseñado para optimizar el suelo y ofrecer un espacio integral de paz a las familias mexiquenses.

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La transformación de los servicios funerarios también se refleja en las preferencias de las familias. De acuerdo con estimaciones del sector funerario del Valle de Toluca por parte del INEGI en 2025, la cremación representa aproximadamente el 50% de los servicios funerarios de la región. Ante este panorama y la creciente presión sobre el espacio disponible en los panteones, Eternia apuesta por un modelo de memorial vertical que responde a las nuevas necesidades de las familias y ofrece un espacio destinado a preservar la memoria de sus seres queridos.

"En Eternia sabemos que el futuro de las ciudades es vertical y que la gente merece más que un lugar: una experiencia que permita volver a encontrarse con quienes se adelantaron en el camino", señaló Alejandro Rivera, Director Comercial de Eternia."Como fieles guías y acompañantes, buscamos dignificar el proceso más humano que existe, ofreciendo un espacio íntimo de paz donde los familiares puedan pausar y reencontrarse con sus seres queridos".

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El recinto cuenta con 8 salas de velación equipadas con suites privadas, un showroom, salas de entrega de cenizas y 2 capillas disponibles para servicios religiosos. Su infraestructura abarca desde servicios de velación, hasta ceremonias especiales de colocación de cenizas que permiten distintos momentos de despedida.

La visión arquitectónica del recinto se materializa en sus once niveles que responden al crecimiento exponencial de la mancha urbana sin perder la mística cultural que la muerte tiene en México. El diseño prioriza geometrías abiertas, proporciones amplias y una entrada calculada de luz natural que recorre cada espacio para brindar un entorno de contemplación.

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Su zona principal, ubicada en el piso 8, reúne más de 7 mil nichos situados en muros intervenidos con más de 90 obras monumentales de óleo sobre mármol de temática bíblica, creadas por el artista Rubén García Mendoza y su equipo. La proyección contempla abrir más niveles bajo este formato hasta alcanzar más de 15 mil nichos, con capacidad de albergar hasta seis urnas por gaveta, lo que permite reunir a varios integrantes de una misma familia en un solo espacio y aprovechar la inversión a largo plazo.

Estos murales aportan una identidad visual distintiva a Eternia y convierten sus muros en espacios de contemplación, donde las imágenes y los detalles pictóricos acompañan la experiencia de las familias.

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FUENTE Eternia