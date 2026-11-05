Condena de 10 años al activista hongkonés Joshua Wong por colusión con fuerzas extranjeras

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Pekín, 5 nov (EFE).- Un tribunal de Hong Kong condenó este jueves al activista Joshua Wong a diez años de prisión por conspiración para coludir con fuerzas extranjeras, su segunda condena bajo la Ley de Seguridad Nacional impuesta por Pekín en 2020.

Wong, de 30 años, que se declaró culpable en septiembre, recibió la sentencia en el Tribunal Superior de Hong Kong, informaron varios medios locales, entre ellos Hong Kong Free Press.

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La causa se refiere a una acusación según la cual Wong pidió a países extranjeros que impusieran sanciones y otras medidas contra la región semiautónoma de Hong Kong o China en 2020, después de las multitudinarias protestas antigubernamentales que sacudieron la ciudad en 2019. EFE

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