Zelenski condecora a Melania Trump por su papel en la tregua humanitaria de Oleshki

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Kiev, 4 nov (EFE).- El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, ha condecorado a la primera dama de EE.UU., Melania Trump, por su papel como mediadora en la tregua humanitaria de seis días que Moscú y Kiev declararon la semana pasada en el frente de la región de Jersón para evacuar población civil de la localidad de Oleshki.

En un decreto firmado por Zelenski el 2 de noviembre del que ha dado publicidad este miércoles la presidencia ucraniana, el líder de Kiev otorga a la esposa del presidente Donald Trump la Orden en primer grado de la Princesa Olga, una distinción del Estado ucraniano que se otorga exclusivamente a mujeres.

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El decreto presidencial destaca su apoyo humanitario a Ucrania y su trabajo activo en ayudar a niños y adultos ucranianos afectados por la invasión rusa.

Zelenski ha firmado otro decreto separado en el que condecora por su labor en la consecución y la puesta en práctica de la tregua en Oleshki al asesor de la primera dama de EE.UU. Marc Beckman, que según dijo el lunes el defensor del pueblo ucraniano, Dmitró Lubinets, realizó personalmente todas las gestiones en nombre de Melania Trump.

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Beckman recibe el Corazón de Oro, una condecoración que el Estado ucraniano ha otorgado a numerosos voluntarios durante esta guerra.

La primera dama de EE.UU. ha convocado para este jueves un acto en la Casa Blanca con “representantes de Rusia y de Ucrania” para celebrar el éxito de la tregua de Oleshki.

Dmitró Lubinets, el defensor del pueblo ucraniano, ha anunciado este miércoles que está de camino a Washington para participar en la ceremonia. Del lado ruso se espera que asista la homóloga ucraniana de Lubinets, Yana Lantrátova, que representó a Moscú durante la negociación y la aplicación de la tregua. EFE

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