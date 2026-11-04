Agencias

Sánchez celebra el triunfo demócrata en EE.UU. y augura que "ocurrirá pronto en España"

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Madrid, 4 nov (EFE).- El presidente del Gobierno español, el socialista Pedro Sánchez, celebró este miércoles el triunfo del Partido Demócrata en las elecciones legislativas de Estados Unidos, lo asemejó a la victoria de Luiz Inácio Lula da Silva en las recientes presidenciales brasileñas y auguró que "ocurrirá pronto en España".

"La sociedad estadounidense votó contra las políticas que solo empobrecen", y contra el odio, el machismo, el negacionismo climático y los privilegios de las élites, publicó en X el líder socialista, candidato a la reelección en los comicios generales españoles del 29 de noviembre.

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Sánchez señaló que así "ocurrió en Brasil" también y "pronto en España" porque "la ola ultra a la que pretenden subirse ya no crece: se desmorona", añadió al citar al líder conservador español, Alberto Núñez Feijóo, y al de la ultralderecha Santiago Abascal. EFE

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