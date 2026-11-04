Seur refuerza su negocio B2B con servicios de logística adaptados a sectores estratégicos

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Seur ha reforzado su actividad en el mercado B2B con servicios de logística específicos dirigidos a empresas del sector de la audiología, la parafarmacia y herboristería, la cosmética profesional, el calzado y consumibles industriales, ha informado la empresa en un comunicado.

El objetivo de la compañía es "atender las necesidades de distribución de estas actividades, en las que el cumplimiento de los plazos de entrega, la trazabilidad de los envíos y la disponibilidad de productos y materiales son factores clave para su funcionamiento diario".

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Para ello, la empresa combina servicios de entrega urgente, soluciones de transporte adaptadas a las características de cada producto y herramientas tecnológicas que facilitan el seguimiento y la gestión de los envíos.

A través de esta oferta, la compañía busca "acompañar a las empresas en su actividad diaria aportando soluciones que contribuyan a mejorar la eficiencia de sus operaciones logísticas y garantizar la continuidad de su actividad".

Seur ha explicado que esta apuesta responde a un contexto en el que las empresas conceden cada vez más importancia a la fiabilidad y seguridad de las entregas. De hecho, la segunda edición del 2B Recipient Barometer de Geopost, grupo al que pertenece Seur, el 77% de las pymes españolas considera esencial la manipulación segura de los paquetes, mientras que el 70% destaca la resolución rápida de incidencias y el 63% señala la puntualidad como un factor indispensable.

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En este escenario, Seur busca consolidar su papel como "socio de transporte" de las empresas apoyándose en su red de distribución nacional e internacional y en una oferta de servicios que permite atender las particularidades de cada sector, desde la entrega de componentes especializados hasta el suministro de productos que requieren condiciones específicas de transporte.

SOLUCIONES ESPECÍFICAS PARA CADA SECTOR

En el ámbito de la audiología, la disponibilidad de audífonos, componentes y accesorios resulta fundamental para el trabajo diario de los profesionales y para atender estas necesidades, la empresa ofrece entregas 'Seur 13:30h' en toda Iberia, junto con un servicio de atención al cliente personalizado y especializado.

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La propuesta incorpora además herramientas como 'Seur Predict' y 'Seur Pro', así como soluciones de logística inversa que permiten a los propios clientes gestionar las devoluciones.

Por su parte, en el sector de parafarmacia y herboristería, la distribución de determinados productos requiere condiciones específicas de transporte y un seguimiento preciso de los envíos. Para estas empresas, la compañía dispone de entregas con temperatura controlada, además de servicios de atención especializada y herramientas tecnológicas para gestionar los pedidos. La oferta incluye igualmente soluciones de logística inversa gestionadas por el propio cliente.

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Estas necesidades también están presentes en el ámbito de la cosmética profesional, donde peluquerías, centros de belleza y establecimientos de estética dependen del suministro habitual de productos para desarrollar su actividad. En este caso, la compañía ofrece atención personalizada y 'Seur Pro', además de opciones para gestionar las devoluciones mediante logística inversa.

En el sector del calzado, uno de los principales retos de transporte es atender distintos canales de distribución, desde los establecimientos comerciales hasta el consumidor final. Para responder a esta diversidad, la compañía ofrece entregas de aprovisionamiento al inicio de la temporada, servicios específicos de reposiciones y para devoluciones de restos de temporada.

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Adicionalmente para llegar al consumidor final, ofrece también servicios de recogida en tienda y soluciones OOH (Out-Of-Home), que amplían las alternativas de recepción de pedidos.

En el ámbito de los complementos y consumibles industriales, la disponibilidad de suministros resulta especialmente relevante, ya que la recepción de determinados materiales puede condicionar el desarrollo de la actividad de las empresas.

Para este segmento, la empresa pone el foco en su servicio 'Seur 10:00h', que permite recibir los pedidos a primera hora de la mañana y facilita la planificación de las operaciones.

Por último, dispone de un servicio denominado 'Innight' (entrega en tienda cerrada), una solución ad hoc disponible para aquellas redes de tiendas interesadas.

FIABILIDAD Y TECNOLOGÍA AL SERVICIO DE LAS EMPRESAS

Más allá de las particularidades de cada actividad, la empresa ha explicado que la propuesta B2B de Seur se articula en torno a cinco prioridades: la fiabilidad de las entregas, el servicio preferente para empresas, la trazabilidad de los envíos, la calidad de la atención al cliente y el apoyo al crecimiento de sus clientes.

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La red de distribución constituye uno de los principales elementos de esta propuesta. Como parte de Geopost, grupo presente en más de 50 países, Seur dispone de cobertura nacional e internacional para atender tanto las operaciones habituales de las empresas como sus necesidades de distribución en otros mercados.

Asimismo, la compañía cuenta con un servicio preferente B2B que contempla atención especializada, prioridad en la gestión de envíos críticos para la actividad empresarial y seguimiento proactivo de incidencias.

"Cada sector tiene necesidades de transporte diferentes y nuestro objetivo es ofrecer soluciones que respondan a cada una de esas particularidades. Queremos que las empresas encuentren en Seur un socio de confianza que les aporte seguridad, flexibilidad y capacidad de respuesta, permitiéndoles centrarse en el desarrollo de su negocio mientras nosotros nos ocupamos de sus entregas", ha afirmado el director de Clientes de Seur, Santiago Hernández.

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