Raphinha renueva con el FC Barcelona hasta junio de 2030

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El futbolista brasileño Raphael Dias Belloli 'Raphinha' ha alcanzado un acuerdo con el FC Barcelona para la ampliación de su contrato hasta el 30 de junio de 2030, una firma que se formalizará este jueves 5 de noviembre a las 12.00 horas en el despacho del presidente blaugrana, Joan Laporta.

Tras la firma del nuevo contrato, que vinculará al atacante con el club catalán durante tres temporadas y media más, el '11' barcelonista atenderá a los medios de comunicación en las instalaciones de la Oficina Comercial de la entidad.

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La ampliación del contrato del extremo brasileño, actualmente capitán del primer equipo 'culer', coincide con su destacado rendimiento en la presente temporada 2026/27, en la que acumula un total de 19 goles repartidos entre 15 tantos en LaLiga y 4 en la Liga de Campeones, incluido el doblete en el 3-0 de este martes ante el Aston Villa.

Con esta renovación, Raphinha consolida su trayectoria en la historia del club blaugrana, donde ya figura como el cuarto futbolista brasileño con más partidos disputados en la entidad, con un total de 190 encuentros, y el cuarto máximo goleador de dicha nacionalidad, tras sumar 94 goles.

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