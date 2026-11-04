Partido opositor apoya a Eisenkot para formar nuevo gobierno, pero descarta a los árabes

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Jerusalén, 4 nov (EFE).- Representantes del partido opositor israelí, el nacionalista Israel Beitenu, recomendaron este miércoles a Gadi Eisenkot la labor de intentar formar un nuevo gobierno, y aunque descartaron la necesidad de nuevas elecciones reiteraron su rechazo a aliarse con los partidos árabes, que obtuvieron un récord de 19 escaños.

"Hemos concluido nuestra reunión con el presidente (Isaac Herzog), en la que hemos recomendado a Gadi Eisenkot", declaró a la prensa el diputado de Israel Beitenu, Oded Forer, quien consideró "de máxima importancia" avanzar en la formación de un nuevo Ejecutivo.

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"Es absolutamente indispensable que Israel no se aboque a otras elecciones. Los retos nacionales, económicos y de seguridad que tenemos ante nosotros no permiten ese tipo de juegos", agregó.

Durante su encuentro con Herzog, que entre hoy y mañana escuchará en su residencia a las 11 formaciones de la Knéset antes de recomendar a un candidato, Forer expresó su rechazo a formar un gobierno con los partidos árabes, al considerar que "no condenan a Hamás como organización terrorista".

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"No hay ni un solo votante, de los 337.000 que nos eligieron, que pensara que gobernaríamos con el apoyo de uno de esos partidos, ni que desee que lo hagamos hoy", añadió.

A su vez, el partido árabe Raam anunció este martes, en un comunicado, que sus miembros recomendarán también a Eisenkot durante la ronda de consultas de mañana; mientras que representantes del partido ultraortodoxo Shas y del de extrema derecha Sionismo Religioso respaldaron hoy a Benjamín Netanyahu.

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La delegación del partido Sionismo Religioso, integrada por la ministra de Asentamientos Orit Strock y los diputados Tzvika Mor e Itamar Eitam, defendió "la necesidad de un gobierno nacional amplio" bajo el liderazgo de Netanyahu y rechazó la participación en él de los palestinos con ciudadanía israelí, contra quienes el Likud ha emprendido una campaña de desprestigio a fin de intentar impugnar los resultados electorales.

"No pueden formar parte de ningún gobierno. No por ser árabes, sino por ser árabes nacionalistas. Consideran la fundación de Israel como la 'Nakba' (catástrofe, en árabe) y quienes celebran su victoria electoral son nuestros enemigos", declaró Strock a la prensa tras el encuentro con Herzog.

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Por su parte, representantes del partido ultraortodoxo Shas trasladaron al presidente su preocupación ante el debate sobre el reclutamiento militar de los estudiantes de las yeshivas (escuelas talmúdicas), tradicionalmente exentos.

"Nunca pondré objeciones a quienes quieran alistarse, pero pedimos lo mismo para quienes quieran dedicarse al estudio de la Torá", señalaron.

Se espera que Netanyahu reciba 46 recomendaciones, mientras que se prevé que Gadi Eisenkot, presidente de Yashar!, obtenga 56 y sea el elegido por Herzog para intentar lograr en un plazo de más de 40 días una coalición.

Cinco miembros del ultraortodoxo Judaísmo Unido de la Torá -que obtuvo 7 escaños- anunciaron que no recomendarán a Netanyahu para formar gobierno y dos aún están indecisos, según informó hoy el diario Haaretz. EFE