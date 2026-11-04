Los votantes de Carolina del Sur rechazan el legado de Lindsey Graham y envían a una demócrata al Senado

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La candidata demócrata al Senado de Estados Unidos por Carolina del Sur, Annie Andrews, se ha hecho con el escaño que dejó vacante el fallecido senador Lindsey Graham, uno de los grandes exponentes del partido Republicano al derrotar a su hija Darlene Graham en uno de los resultados, por ahora, más destacados de las elecciones legislativas de este martes.

Las proyecciones de las principales cadenas conceden la victoria a Andrews, que arrebata a los republicanos su segundo escaño de la noche después de la victoria de Roy Cooper en Carolina del Norte.

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La última vez que un senador demócrata ganó en Carolina del Sur fue en 1998.

La victoria de Andrews sucede en un momento en el que la balanza de las proyecciones empieza a decantarse por el lado demócrata. En otro bastión republicano como Texas, las estimaciones iniciales apuntan a una doble victoria en el Senado, en la figura de James Talarico, y en la Gobernación, Gina Hinojosa.

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Sin embargo, ninguno de los grandes medios estadounidenses ha dado todavía por zanjada la carrera que les enfrenta respectivamente a Ken Paxton y a Greg Abbott.

Los republicanos, en las últimas horas, han hecho buenos los pronósticos en los escaños al Senado por los estados de Wyoming (Harriet Hageman), Kentucky (Andy Barr), Oklahoma (Kevin Hern) y Tennessee (Bill Hagerty).

Con estos resultados, los demócratas obtienen por ahora 46 escaños en el Senado frente a los 38 republicanos. Necesitarían cinco más para conseguir una mayoría en la cámara alta que, sumado a su victoria casi confirmada en la Cámara de Representantes, les otorgaría el control del Congreso entero de Estados Unidos.

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