La recaudación por derechos de autor batió récord en 2025 con 15.500 millones, según CISAC

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París, 4 nov (EFE).- Las recaudaciones globales de derechos de autor alcanzaron una cifra récord de 15.500 millones de euros en 2025, lo que representa un récord histórico, según la Confederación Internacional de Sociedades de Autores y Compositores (CISAC), que agrupa a entidades de derechos de autor de todo el mundo.

Un estudio publicado este miércoles por esa organización señala que el aumento frente a lo recaudado el año precedente fue del 11,3 %, si bien ese porcentaje se debe en gran medida a la incorporación a la CISAC de la entidad estadounidense The Mechanical Licensing Collective (The MLC), la cual representó cerca del 52 % del incremento anual.

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Excluyendo su efecto, el aumento subyacente comparable fue del 5,3 %, precisa el informe.

En conjunto, los derechos digitales recaudados por los autores destacaron nuevamente en 2025 con un crecimiento, del 27,9 %, hasta alcanzar los 6.570 millones de euros, lo que supone el 42,4 % del total global.

Las recaudaciones de música en vivo y ambiente (como conciertos y festivales, pero también la música reproducida en locales públicos) aumentaron un 7,7 % y ascendieron a 3.870 millones de euros. Superaron así a la televisión y a la radio, con lo que se convierten en la segunda mayor fuente de ingresos de los creadores.

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En este último sector las recaudaciones disminuyeron un 2,6 %, hasta los 3.820 millones de euros, y fueron la tercera mayor fuente de ingresos de los creadores.

Por rango creativo, las recaudaciones por la música ascendieron a 14.060 millones de euros (11,9 %) y las del sector audiovisual ascendieron a 760 millones de euros (8,0 %).

Las de artes visuales sumaron a 210 millones de euros, lo que supone un descenso del -1,6 %, y las de literatura se mantuvieron estancas con 230 millones. Sí subieron las relacionadas con obras dramáticas, un 12,4 %, hasta 230 millones de euros.

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Este año CISAC celebró su centenario, una efeméride que conmemoró en junio pasado en Francia, donde tiene su sede, y que estuvo marcada por la adopción de un Compromiso de París sobre la IA en su Asamblea General.

La declaración instaba a los gobiernos, las empresas tecnológicas y las industrias culturales a garantizar que la creatividad humana siga siendo reconocida, protegida y remunerada de forma justa en la era de la inteligencia artificial.

"La creatividad humana no puede sustituirse ni dejarse de lado. Es algo que debemos valorar, proteger y celebrar. Y espero que, si hacemos las cosas bien, la inteligencia artificial no limite la creatividad humana, sino que contribuya a inspirar su próximo capítulo", indicó Björn Ulvaeus, presidente de CISAC y cofundador del grupo sueco ABBA, en un comunicado de presentación de este estudio.

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Esta organización es una red mundial que representa a 225 sociedades de autores en 110 países y territorios. Sus miembros gestionan derechos en los sectores de la música, las obras audiovisuales, las artes visuales, la literatura y las obras dramáticas. EFE